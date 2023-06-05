Süleymanpaşa'da Yaz Okulu kayıtları başladı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Okulu’nun 2023 kayıtları başladı. Yaz Okulu çerçevesinde 4-14 yaş arası öğrencilere yönelik 31 farklı branşta kurs açılacak.

3-28 Temmuz ve 31 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında iki kur olarak gerçekleşecek olan Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu kursları için başvurular başladı. Başvurular 23 Haziran Cuma gününe kadar "www.suleymanpasa.bel.tr" adresinden çevrim içi olarak yapılabilecek.

Onlarca farklı branşta eğitim verilecek

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gençlerin ve çocukların tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerini, spor ve sanat çevresinde yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal becerilerini geliştirmelerini ve yeni hobiler edinerek çok yönlü bireyler olmalarını sağlamak maksadıyla her yaz düzenlenen Yaz Okulu kursları, 6-14 yaş ve 4-9 yaş olmak üzere iki farklı yaş grubunda organize ediliyor.

6-14 yaş arası Yaz Okulu’nda; futbol, basketbol, voleybol, akıl ve zekâ oyunları, kodlama, İngilizce ve Almanca olmak üzere 12 kültür ve sanat, toplam 26 farklı kurs açıldı. 4-9 yaş arası Yaz Okulu’nda ise orff ve ritim çalışması, akıl ve zekâ oyunları, piyano, resim ve İngilizce olmak üzere 5 dalda eğitim verilecek. Tüm kurslar tamamen ücretsiz olacak.

Başkan Yüksel’den gençlere davet

Konuyla ilgili açıklamada bulunarak çocukları ve gençleri Yaz Okulu’na davet eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak, 4-9 yaş ve 6-14 yaş grubu çocuklarımızın eğitim alacağı Çocuk Kulübü ve Yaz Okulu Atölyeleri kayıtlarımız başladı. Yaz tatilini en verimli şekilde geçirmek isteyen tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi Yaz Okulu etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum. 30’dan fazla branşta eğitim vereceğimiz ve tamamen ücretsiz olan Yaz Okulumuz şimdiden gençlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.