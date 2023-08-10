Süleymanpaşa Millet Bahçesi'ne kavuşuyor

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesinin yoğun girişimleriyle TOKİ tarafından hayata geçirilen Süleymanpaşa Millet Bahçesi projesinde geri sayım başladı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Tekirdağ halkının kullanımına açılmasına sayılı günler kalan projede gelinen noktayı yerinde inceledi.

Kısa süre içinde resmi açılış töreni gerçekleştirilerek vatandaşların istifadesine sunulacak olan Süleymanpaşa Millet Bahçesi projesinde son hazırlıklar sürerken, Başkan Uzunlar, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük ve Belediye Meclis Üyeleri ile projeyi yerinde değerlendirerek yetkililerden bilgi aldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, “Çok yakında kapılarını açacak olan şehrimizin yeni yaşam alanı Süleymanpaşa Millet Bahçesi’nde devam eden son hazırlıkları Başkan Yardımcımız Şenol Karaküçük ile birlikte yerinde gördük. Şehrimizin yeni eğlence ve dinlenme merkezini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldığımız yetkililere işlerinde kolaylıklar diledik. Bu vesileyle, kıymetli hemşehrilerimize de şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Millet Bahçesi’nde neler olacak

70 dönümlük arazi üzerine kurulmakta olan Süleymanpaşa Millet Bahçesi; yürüyüş ve bisiklet yolları, yeşil alanlar, çocuk parkları ve sahil düzenlemesi ile Süleymanpaşa’ya değer katacak bir proje olarak öne çıkıyor. Vatan Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan alanda gerçekleştirilmekte olan proje ile Süleymanpaşa önemli bir cazibe merkezine kavuşmuş olacak.