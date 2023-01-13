Süleymanpaşa'nın projeleri yükseliyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Çınarlı Mahallesi’nde yükselen projelerin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Çınarlı Mahallesi Taziye Evi ve örnek projelerden biri olan Kadın Yaşam Merkezi projelerinde süren çalışmaları yakından takip eden Başkan Yüksel, görevli personelden bilgi aldı. Yüksel’e, Süleymanpaşa Belediye Meclis üyeleri Muhammet Karaman ve Muhammet Polat da eşlik etti. Yüksel ayrıca, Fatih Sultan Mehmet Han Camii inşaatında da incelemelerde bulundu.

İncelemeler sonrasında konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Çınarlı Mahallemizde inşası devam eden yatırımlarımızdan, Süleymanpaşa’mızın ilk Kadın Yaşam Merkezi ve Taziye Evi projelerimiz ile Fatih Sultan Mehmet Han Camii inşaatında incelemelerde bulunduk. Çalışmalar hakkında bilgi aldığımız ziyaretimizde ekiplerimize kolaylıklar dileyerek, mahalle sakinlerimizle sohbet etme imkanı yakaladık. Projelerimizi en kısa sürede tamamlayarak Çınarlı Mahallesi’nde yaşayan hanımlarımız ve mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Çınarlı Mahallesi Kadın Yaşam Merkezinin sunacağı hizmetler

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ilçenin üç farklı noktasında inşa edilmesi planlanan Kadın Yaşam Merkezlerinden ilki olan Çınarlı Mahallesi Kadın Yaşam Merkezi; yüzme havuzu, sauna, fitness salonu, güzellik merkezi, çocuklar için kreş gibi imkanların yanı sıra kadınlara yönelik kişisel gelişim, hobi ve meslek edindirme kursları bulunacak. Ayrıca uzmanlar tarafından hanımlara çeşitli konularda danışmanlık hizmeti sunulacak. Kadınların ev ve iş hayatından bir nebze uzaklaşarak kendilerine vakit ayırabilmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için her tür imkana sahip olacak Kadın Yaşam Merkezinin kısa süre içinde tamamlanarak hizmete kazandırılması bekleniyor.