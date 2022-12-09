Süleymanpaşa ve Mamak kardeş şehir oldu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Ankara’nın en büyük ilçelerinden biri olan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile “Kardeş Belediye” protokolü imzaladı.

İki başkan arasında imzalanan protokol ile Süleymanpaşa Belediyesi ve Mamak Belediyesi “Kardeş Belediye” oldu. Protokole göre, belediyeler arasında başta tarım ve sosyal projeler olmak üzere birçok alanda işbirliği yapılacak, ortak proje ve çalışmalar gerçekleştirilecek.

Tekirdağ’dan Ankara’ya kardeşlik köprüsü

Süleymanpaşa ve Mamak’ı kardeş şehir haline getiren protokolü Mamak Belediyesine ziyarette bulunarak, burada düzenlenen törende imzalayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ’dan Ankara’ya uzanan bir kardeşlik köprüsü kurduklarını dile getirdi ve atılan imzaların her iki şehrin vatandaşlarına hayırlı olması temennisinde bulundu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de Süleymanpaşa ile kardeş şehir olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“İki ilçemize de hayırlı olsun”

Protokol imza töreni sonrası açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak Ankara Mamak Belediyesi ile ‘Kardeş Belediye’ protokolü imzaladık. Mamak Belediye Başkanımız Sayın Murat Köse ile karşılıklı imzaladığımız protokolle, belediyelerimiz arasında başta tarım ve sosyal projeler olmak üzere, birçok alanda işbirliği yapılması yönünde karar aldık. Her iki ilçemize de hayırlı olsun” diye konuştu.