Süleymanpaşalı çocuklar tatili dolu dolu geçirecek

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, ara tatilde öğrencilere birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerle dolu ir tatil şenliği organize etti. 13-17 Kasım arası gerçekleşecek olan Tatil Şenliği’nde, her gün farklı etkinlikler, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde her yaştan çocukları bekliyor.

Kasım ayı ara tatili dolayısıyla eğitim-öğretime bir hafta ara verilirken, Süleymanpaşa Belediyesi, tiyatrolar, bilim gösterileri ve Cumhuriyetimizin 100. Yılı’na özel olarak hazırlanan sahne gösterisi gibi birbirinden farklı, eğlenceli ve eğitici etkinlikler organize etti. 13 Kasım Pazartesi ve 17 Kasım Cuma günleri arasında her gün öğrencileri ağırlayacak olan etkinlikler, tamamen ücretsiz olacak.

Başkan Uzunlar’dan tüm öğrencilere davet

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Süleymanpaşa’da yaşayan tüm öğrencileri ve ailelerini tatil etkinliklerine davet ederek, “Sevgili çocuklar, 13 - 17 Kasım tarihleri arasında, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde unutulmaz bir hafta sizleri bekliyor. Çocuklarımız için özel olarak hazırlanan bilim gösterileri ve eğlenceli tiyatro oyunları, hem öğretici hem de çok eğlenceli olacak. Bu etkinlikler, çocuklarımızın hayal gücünü besleyecek, bilimi ve sanatı sevdirecek. Aileler için de çocuklarıyla keyifli vakit geçirebilecekleri, unutulmaz hatıralar biriktirebilecekleri bir fırsat. Tüm aile bireylerini bu özel etkinliğe davet ediyorum. Gelin, çocuklarımızla birlikte güzel bir tatil haftası geçirelim” dedi.

Tatil şenliği programı

Beş gün sürecek olan Süleymanpaşa Belediyesi Tatil Şenliği’nde yer alacak etkinliklerle ilgili program ise şöyle:

“13 Kasım Pazartesi - Bilim Gösterisi (13.00 ve 15.00 iki seans), 14 Kasım Salı - Cumhuriyet 100 Yaşında (11.00, 13.00 ve 15.00 üç seans), 15 Kasım Çarşamba - Sevgi Ormanı (11.00, 13.00 ve 15.00 üç seans), 16 Kasım Perşembe - Pinokyo (11.00, 13.00 ve 15.00 üç seans), 17 Kasım Cuma - Sihirli Lamba (11.00, 13.00 ve 15.00 üç seans).”