Süleymanpaşalı üniversite adaylarına Paşa Kart desteği

Süleymanpaşa Belediyesi, üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine yönelik olarak geçtiğimiz yıllarda uyguladığı Paşa Kart projesini sürdürüyor. Süleymanpaşa’daki liselerde Paşa Öğrenci Kart dağıtımı başladı.

İçinde aylık 5 GB internet ve Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Paşa Kafe’de geçerli olmak üzere, aylık 250 TL yüklü olan Paşa Kartlar, bu yıl da Süleymanpaşa’da yaşayan 12. Sınıf öğrencilerine dağıtılmaya başlandı. Paşa Kart sahibi lise son sınıf öğrencileri, kartlarını Haziran ayı sonuna kadar kullanabilecekler. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hazırlanan Paşa Öğrenci Kart ile öğrenciler Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde derslerine çalışırken burada bulunan Paşa Kafe’de sunulan hizmetlerden yararlanabilecek. Ayrıca aylık 5 GB internet paketi sayesinde de çağın en büyük bilgi kaynağı internete sürekli bağlı kalacak. Daha sonrasında da Paşa Kart sahibi öğrencilere farklı imkânlar sağlanacak.

Kartları bizzat dağıtıyor

Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen projede; öğrencilere Paşa Kartları Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar bizzat teslim ediyor. Başkan Uzunlar, Süleymanpaşa’da faaliyette bulunan liseleri tek tek ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor.

“Öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, “Üniversite sınavlarına hazırlanan lise son öğrencilerimize yönelik hazırladığımız, Paşa Kafe hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecekleri ve internet paketinin yer aldığı Paşa Öğrenci Kartlarının dağıtımına okullarımızda başladık. Gençlerimizin eğitim hayatına destek vermek amacıyla hayata geçirdiğimiz projede, aylık 5 GB internet paketinin bulunduğu kartlarla, öğrencilerimiz Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’ndeki kütüphane ziyaretleri esnasında, Paşa Kafe’nin 250 TL’ye kadar olan Çay ve Simit ikramlarından da faydalanabilecek; arkadaşları ve sevdikleriyle paylaşabilecek. Gençlerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize Paşa Öğrenci Kartlarını iyi günlerde kullanmalarını diliyor, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarı dolu günler diliyorum” diye konuştu.