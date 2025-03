Sultan Aşkın: Bora Balcıoğlu'nun başarılı olmasını istiyorum

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile bölgemizin deneyimli avukatlarından, son iki dönem yerel yönetimde MHP'nin Grup Sözcüsü İBB ve Silivri Belediye Meclis üyesi olarak kamuoyunun yakından izlediği Sultan Aşkın ile bir araya geldik.

Aşkın, muhalefet ve iktidar ayrımının hizmet anlayışı açısından büyük bir fark yaratmaması gerektiğini belirterek, muhalefetin sadece eleştirmek değil, doğru işlere destek vermek ve eksikleri tamamlamak için mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. Silivri'nin kaybedecek 5 yılı olmadığını ifade eden Aşkın, “Kim iktidarda olursa olsun, halkın yararına çalışmasını isterim. Bora Balcıoğlu'nun başarılı olmasını istiyorum çünkü bu, Silivri'nin kazanması demektir” dedi.

Siyasette kadınların karşılaştığı zorluklara da değinen Aşkın, kadınların iş hayatı, ev hayatı ve siyaset üçgeninde büyük sorumluluklar üstlendiğini, ancak üstesinden gelemeyecekleri hiçbir şey olmadığını dile getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir kadın siyasetçi olarak hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadığını ve tamamen bilgi, donanım ve tecrübe üzerinden değerlendirilerek görev aldığını söyledi.

Silivri'de bir kadın belediye başkanı olmasını gönülden istediğini ancak kendi siyasi kariyerinde böyle bir planı olmadığını belirten Aşkın, “Silivri'nin gelişimi için hangi görev verilirse, her zaman katkı sağlamaya hazırım” dedi.

Aynı zamanda hukukçu kimliğiyle de öne çıkan Sultan Aşkın, kadınların siyasette ve iş dünyasında daha fazla yer alması gerektiğini belirterek, “Kadınların bakış açısı siyasette büyük bir kazanım. Onların varlığı daha kapsamlı ve vicdanlı kararlar alınmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Söyleşide ayrıca, kadın hakları ve toplumsal eşitlik konularına da dikkat çeken Aşkın, “İnşallah kadınların şiddet gördüğü son 8 Mart'ı yaşamış oluruz. Hem mesleğimde hem siyasette kadınların yanında olmaya devam edeceğim” diyerek sözlerini tamamladı.

“YAŞADIKLARIMIZDAN ZİYADE ÖNEMLİ OLAN BİZDE BIRAKTIĞI ETKİ”

Sevginar SALİ: “Konforda gelişim yoktur. Zorluklar insanı güçlendirir” sözünden hareketle hayatınızdaki dönüm noktalarınızı bizimle paylaşır mısınız?

Sultan AŞKIN: Soru çok zor bir yerden geldi. Açıkçası 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle konuştuğumuz için belediyeden, siyasetten veya işten konuşacağımızı düşünüyorum. Evet ben de insanların zor şartlar altında başarıya ulaştıkları, başarıya ulaşamasalar bile kişiliklerinin geliştiğini düşünen insanlardanım. Önemli olan yaşadıklarımızdan ziyade bizde bıraktığı etki. Hiçbir zaman niye benim başıma geldi, niye annemi kaybettim diye bakmadım. Trajik bir şekilde kaybettim. Trafik kazasıydı. Beraber alışverişe gittik ve ben eve yalnız dönmek zorunda kaldım. O saatten sonrasını da tabi analiz ediyorum. Ciddi bir durum söz konusu. Çok da paylaşmayı da açıkçası sevmiyorum. İnsan kendisi yaşayınca diyor ki hayatta her şey var ve ondan sonra da açıkçası yarın ölecekmişsin gibi bir bakış açısı kazanıyorsun. O yüzden de olumsuzluklardan ziyade çevrendeki insanlara daha katkı sağlayıcı, ‘çevrim için ne yapabilirim' mantığına bürünüyorsun.

“MUHALEFET VE İKTİDAR BİRBİRİNDEN ÇOK AYRI DEĞİL”

Sevginar SALİ: Beklediğiniz sorularla devam edelim. Geçen dönem iktidar parti sözcüsüydünüz, bu dönem muhalefet. Sizin için ne değişti?

Sultan AŞKIN: Açıkçası pek bir şey değişmedi. Senin çok güzel bir tanımlaman vardı; “Sultan sen zaten hep muhalefetteydin” diye. Muhalefet meclis üyeleri ve iktidar meclis üyeleri de aynı sebeple seçiyorlar. Silivri'ye en güzel, en doğru hizmeti yapabileceğimiz iddiasıyla zaten giriyoruz bu işin içerisine, vatandaşa da o taahhütte bulunuyoruz. O yüzden ben muhalefet ve iktidarın birbirinden çok ayrıldığını düşünmüyorum açıkçası.

“DOĞRUYU BULMAK İÇİN MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR”

Tabii ki ideolojik, bazı böyle hani %1 oluşturacak durumlar haricinde doğru tek ve ortaktır. Benim için doğru neyse diğeri içinde onun olması gerekiyor. Bu doğruyu bulmak için mücadele etmeliyiz. İktidar meclis üyeliği noktasında da muhalefet meclisi üyeliği noktasında da benim amacım bu oldu. Silivri'deki insanları daha mutlu hale nasıl getirebiliriz? Bunu yaparken hakkı, hukuku nasıl koruyabiliriz? Öksüz yetimin hakkını nasıl koruyabiliriz? Bu iktidardayken de aynı hedef doğrultusundaydım muhalefetteyken de aynı.

“MUHALEFET OLMAK ÇOK DAHA KOLAY”

Aradaki fark, muhalefet olmak çok daha kolay tabi. İktidar oluyorsunuz yaptığınız bir konuda hem kendimizi savunmak zorunda kalıyorsunuz,hem o işi yapmak için bir efor sarf ediyorsunuz. Muhalefette ise iktidar bir şey yapıyor ve siz eleştiri boyutunda dahil oluyorsunuz.İktidar da muhalefet de bu anlamda çok kıymetli. Hepsinin bir misyonu var. Biz de o misyonu yerine getirmek için mücadele ediyoruz.

“BORA BALCIOĞLU'NUN BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUM”

Sevginar SALİ: En etkin muhaliflerden biri olarak Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun başarılı olmasını istiyor musunuz?

Sultan AŞKIN: Evet istiyorum. İnsanlar bunu şey olarak görüyor; ‘muhalefet iktidarın başarılı olmasını istemez, eğer iktidar başarılı olursa kendileri için bir alan açılmaz' veya işte bir dahaki seçimlerde kazanma şansı düşer diye… Volkan Yılmaz'da biz bunu gördük. Geçtiğimiz seçimlerde Volkan Yılmaz'ın Silivri'ye vermiş olduğu hizmetler, hiç kimsenin tartışması dahilinde değil. Hani oy versin veya vermesin herkes bunu kabul ediyor. Yani başarılı bir belediye başkanıydı o anlamda ama seçimi kazanamadı. Bu demek değildir ki ‘çok başarılı olsa seçimi kesin kazanır' veya “başarısız olsa seçimi kaybeder' gibi bir durum söz konusu değil.

“GÜZEL İŞLER YAPILSIN, BİZ DE KATKI SAĞLAYALIM”

Ben Silivri için düşünüyorum, Silivri'nin özelinde düşünüyorum. Bu A partisi iktidarı veya B partisi iktidarı şeklinde bir düşüncem yok açıkçası. İktidardayken bu görevi yerine getirdiğim zaman şunu gördüm, insanların belediyenin hizmetlerine ihtiyaçları var. Gıda Bankası veya işte Aşevi gibi… Bu görevlere aday olacak insanlar gidip bu yerleri bir ziyaret etmeliler. Belediyenin esas hizmet kitlesinin o kesim olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çocuğunu üniversiteye gönderemeyen, bir çalışma ortamı yakalayamayan,kütüphaneleri etüt merkezlerine, spor salonlarına ihtiyacı olan kitle hedefimiz. Ekonomik durumu yüksek olan insanlar zaten bizden yolların yapılmasıyla bir de çöplerin toplanmasını isterler. Onun dışındaki şeylere ihtiyaçları zaten kendileri tarafından karşılanabilir ama diğer, dezavantajlı insanlara karşı sorumluluklarımız var. O yüzden mevcut Belediye Başkanı hizmetsiz bıraksın veya başarısız olsun demek, bunu istemekçok bencilce bir düşünce. Bu düşünceye sahip olmak açıkçası siyaset yapan insanlardan beklenmemesi gereken şeyler, bence doğru güzel işler yapılsın. Biz de buna katkı sağlayalım.

“HİZMET ETMEKLE BU İŞLER OLMUYORMUŞ”

Sonra tekrar çıkalım milletin karşısına ve diyelim ki ‘İktidar şunu eksik yaptı, biz bunu daha iyi yapacağız'. Bakarsanız Bora Beyin bu zamana kadar hiçbir icraatı yoktu ve vadi de yoktu açıkçası ama vatandaş yine onu seçti. Demek ki neymiş? Hani hizmet vaat etmekle veya işte hizmet etmekle bu işler olmuyormuş. Buradaki temel düşünce keşke Bora Balcıoğlu Silivri'ye bizden çok daha güzel hizmetlerde bulunsun ve o vatandaşlar bundan yararlansınlar. Çünkü aksi takdirde o 5 yılı vatandaşın kayıp oluyor. Bir nesil kayıp oluyor. O yüzden hani bunu bu kadar kısır bir düşünceyle veya işte döngüye değerlendirmeyi çok doğru bulunur.

“ÇOK ŞANSLIYIM”

Sevginar SALİ: Hukuk, yerel yönetim ve MHP gibi bir partide siyaset yapıyorsunuz. Sultan Aşkın, kadın olarak tüm bu süreçlerin içerisinden başarıyla ve güçlenerek nasıl çıktınız?

Sultan AŞKIN: Açıkçası kişiliğiniz burada önem arz ediyor. Ben hep böyleydim. Siyasete girmeden de siyasete girdikten sonra da böyleydim. Siyasete girdikten sonra insanlar kişilik değiştirmiyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapıyorum. Bu sanki erkek egemen bir partide siyaset yapıyormuşum gibi algılanıyor… Açıkçası hiç öyle hissetmedim. Sizin de bildiğiniz gibi geçen dönem Grup Başkan Vekiliyim. Bu dönemde de Grup Başkan Vekilliği yapıyorum, tek kadın meclis üyesi olmama rağmen… O yüzden partimin hiçbir zaman bir kadın erkek ayrımı yaparak beni değerlendirmedi. Sadece teknik bilgi, donanım noktasında değerlendirerek bu görevi verdi. O yüzden de çok şanslıyım. Hiçbir zaman bunun bir handikabını yaşamadım.

“KADINLAR OLARAK HAYATA BİR SIFIR GERİDE BAŞLIYORUZ”

Tabii kadınlar olarak bir sıfır hayata maalesef geride başlıyoruz. Her zaman kadınlar kendilerini ispat etmek zorunda kalıyor maalesef erkeklere nazaran.Bir de üzerine hayat sorumlulukları biniyor. Her ne kadar feminist bir düşünce de olsa bunu kabul etmek lazım. Eş ve iş sorumluluğu, çocuk ev sorumluluğu ister istemez organizasyon anlamında en azından kadına düşüyor bu yükler. O yüzden de kadının çalışması, ev hayatını, özel hayatını organize etmesi vesaire gerçekten ağır sorumluluk. Bir de bunun üzerine siyaset geliyor.

“KADINLARIN ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİ HİÇBİR ŞEY YOK”

Ben siyasete hemcinslerimin olmasının çok arzu ediyorum. Bu ülkenin ve Silivri'nin kadınlara, onların bakış açısına ihtiyacı var. Bizdaha kapsamlı düşünüyoruz.Övgü gibi algılanmasın ama bence kadınların önemli bir özelliği bu. Tabii bu şartlarda kadınların başarılı olması veya siyaset yapması, iş dünyasında başarılı olması zor bir durum ama kadınların üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok. Siyasettede, iş hayatında da kadınları çok başarılı buluyorum. Doğuştan gelen yetenekleri var, belki bu sayede oluyor. Silivri Belediye Meclisine geçen dönemdede, bu dönemde de çok başarılı hemcinslerim vardı. Geçen dönem Grup Başkanvekillerin ikisi de kadındı. Filiz Güler'le beraberdik. Kadın olarak varlığımızın bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Kadın olmaktan mutluyum.

“STRES ATMA ARACI OLARAK GÖRÜYORUM”

Sevginar SALİ: Kamuoyu sizin hukukçu ve siyasetçi tarafınızı biliyor. Çok yakın çevrenizde ne kadar hamarat bir ev hanımı olduğunuzu terzilikten nakışa, aşçılıktan pastacılığa çok yönlü bir insan olduğunuzu söyleşi vasıtasıyla paylaşmış olalım. Bu kadar işi yapacak enerjiyi nereden buluyorsunuz?

Sultan AŞKIN: Bende biraz hiperaktivite var. Annem, Allah rahmet eylesin çok becerikli bir kadındı. Onu erken yaşta kaybetmiş olmakla işlere erken yüklenmiş olmanın doğurduğu etki. Ama çok da keyif alıyorum. Bunu deşarj olarak yani bu kadar işte iş dünyasında ve siyasette yüklenmiş olduğumuz stresi atma aracı olarak görüyorum. Her ne kadar insanlar dikiş, nakışa stresli bir iş dese de ben bundan çok keyif alıyorum. Yemek yapmayı da çok seviyorum. Profesyonel olarak bu konuda kurslara gidip eğitim almışlığım da var. Hiç boş durmayı sevmeyen bir insanım.

“BANA VERİLEN GÖREVİ YERİNE GETİRİYORUM”

Dışarıda yeni tanıyan insanlar özellikle siyasetten tanıyorsa hiç buna ihtimal vermiyor. “Bu kadının evinde yemek bile yapmıyordur” vesaire diyor, öyle düşünüyor. Tabii bir bu konuda ön yargılar var. Özellikle muhalefet olduktan sonra bu önyargılar arttı. Bir kadın bir paylaşımımın altına “ Ya bu kadın da sürekli bağırıyor, söyleniyor” şeklinde bir yorum yapmış. Aslında şunu bilseler, onlar için söyleniyorum, onlar için soruyorum kendim için bir beklentim yok. Onların daha iyi hizmet alabilmesi, daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri adına soruyorum, bana verilen görevimi yerine getiriyorum. Bunun arka planında tabii onlar gibi düşünen bir anne, bir ev kadını var. Görevimizden kalan zamanda tamamen onların yaptığı işleri yapıyoruz. Üzerine siyaset eklenmiş oluyor.

“SİLİVRİ BİR KADIN BELEDİYE BAŞKANINI HAK EDİYOR”

Sevginar SALİ: Silivri'nin kadın bir Belediye Başkanı ne zaman olur?

Sultan AŞKIN: Bana soruyorsanız öyle biri niyetim yok ama çok arzu ederim bir kadın Belediye Başkanı, ilk olacak. Silivri bunu hak ediyor. Bu kadar kadını temsilen bir kadın Belediye Başkanı olmasından gurur duyarım. Siyasi kariyer planımda böyle bir şey yok. Hoş şöyle bir durum da var, yani ilk 2009'da meclis üyeliğine bir adaylığım söz konusu olmuştu. İş, çocuk vesaire sonraki aşamada da yine talep üzerine 2019'da meclis üyeliği noktasında aday oldum. Sonrakinde de aynı şekilde sağ olsun Volkan Yılmaz başkanımızın teveccühü ve beraber devam etmek isteme arzusu sebebiyle yine devam ettim. Böyle bir siyaset kariyer planı kendim kurmadım.

“GÖREV VERİLİRSE HER ZAMAN YARDIMCI ROLLERDE HAZIRIM”

Çok zor görevler bunlar, gönül ister öyle bir şey.İnsanlar belli bir kısmıyla görüyor ama siz ailenizden, işinizden, çocuğunuzdan her şeyden taviz vererek bu işleri yapıyorsunuz. Bunlar öyle mesai ile yapılacak işler değil.Ben Volkan Yılmaz Başkandan da bunu net gördüm. Bütün hayatınızı bu göreve adamanız gerekiyor. Belediye Başkanlığı çok zor yani 24 saat sizin Silivri'yle yaşamanız gerekiyor. Ciddi fedakârlık gerektiren bir iş. Bu büyük fedakarlık gerektiren bir makam o yüzden öyle bir kariyer planı düşünmüyorum. TabiiSilivri'mizin iyi bir noktada olması için ne görev verilirse her zaman yardımcı rollerde hazırım.

Sevginar SALİ: Bu vesileyle MHP'ye de, Volkan Yılmaz'a da sizi ekibinde değerlendirdiği için bize böyle bir meclis üyesini tanıma fırsatı verdikleri için teşekkür etmiş olalım. Ve son sözlerinizi alalım.

“GEREK MESLEĞİMDEGEREK SİYASETTE HEMCİNSLERİMİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Sultan AŞKIN: Bu söyleşiyi 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle yapıyoruz. Kadınlar şiddet görüyor, öldürülüyor, istemedikleri ortamlarda bulunmaya zorlanıyor, eğitim hakları kısıtlanıyor vesaire…Bunlar gerçekten tüm hemcinslerimizi son derece yaralayan olaylar. Elimizde bir sihirli değnek, öyle bir yetkimiz olsa keşke bunların sonlandırılması için elimizden geleni yapabilsek. Naçizane gerek mesleğimizde gerek siyaset noktasında hemcinslerimin yanında olmaya, dertleriyle dertlenmeye, sorunlarıyla sorun edinmeye devam ediyoruz.İnşallah kadınların şiddet gördüğü son 8 Martı yaşamış oluruz. Erkekler gibi çok rahat bir ortamda hayatlarımızı devam etme imkânına sahip oluruz inşallah.