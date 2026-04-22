Sultan Aşkın'dan Sert Açıklamalar

Silivri’de yerel siyasetin sıcak başlıkları, Radyo programcısı Kamil Bilici tarafından sunulan programda masaya yatırıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Silivri Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Başkanı Sultan Aşkın’ın konuk olduğu söyleşide; Yeni Mahalle planları, Kavaklı süreci, kırsal mahallelerin imar beklentileri, Silivri Belediyesi’nin 2025 faaliyet raporu, bütçe açığı, icra dosyaları, personel mesaileri ve belediye çalışanlarının ikramiye alacakları gibi birçok kritik konu değerlendirildi.

Söyleşi Kamil Bilici ile gerçekleştirildi

Silivri kamuoyunun yakından takip ettiği programda Sultan Aşkın, açıklamalarını Kamil Bilici’nin soruları üzerine yaptı. Program boyunca Bilici’nin yönelttiği sorulara yanıt veren Aşkın, özellikle belediye yönetiminin mali disiplini, planlama anlayışı ve personel politikaları konusunda sert eleştirilerde bulundu. Böylece söyleşi, yalnızca bir siyasi değerlendirme değil, aynı zamanda Silivri’nin güncel sorunlarına ilişkin kapsamlı bir gündem yayınına dönüştü.

Yeni Mahalle planları yeniden tartışmaya açıldı

Programın ilk bölümünde Yeni Mahalle’deki plan değişiklikleri ele alındı. Sultan Aşkın, daha önce şehir parkı olarak değerlendirilen bir alanın daha sonra tarımsal nitelikli konut alanına çevrilmek istenmesine itiraz ettiklerini belirtti. Şehircilik ilkelerinin yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de dikkate alması gerektiğini vurgulayan Aşkın, Silivri’nin nefes alacağı alanların korunmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Aşkın, bu konuda yapılan itirazların komisyon nezdinde dikkate alındığını, ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu ile görüşmeler gerçekleştirildiğini ve ilgili alanın yeniden değerlendirilmesinin gündeme geldiğini kaydetti. Önceliklerinin bu alanın şehir parkı olarak korunması olduğunu söyleyen Aşkın, en azından tarımsal vasfının kaybedilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Kırsal mahallelerde plan beklentisi sürüyor

Söyleşide yalnızca Yeni Mahalle değil, kırsaldan mahalleye dönüşen bölgelerdeki planlama sorunları da gündeme geldi. Sultan Aşkın, önceki dönemde bu alanlarla ilgili tavsiye niteliğinde plan çalışmalarının hazırlandığını, ancak mikro bölgeleme ve zemin etütleriyle ilgili süreçlerin istenilen hızda ilerlemediğini söyledi.

Köyden kente göçün önlenmesi, üreticinin yerinde tutulması ve mahalle sakinlerinin çocukları için yaşam alanı oluşturabilmesi adına planların önem taşıdığını belirten Aşkın, bu sürecin gecikmesinin vatandaş nezdinde ciddi mağduriyet oluşturduğunu ifade etti.

Kavaklı planları için verilen sözler tartışma konusu oldu

Programda Kavaklı Mahallesi’ndeki plan süreci de ayrı bir başlık olarak ele alındı. Vatandaşların itiraz dilekçelerinin belediye tarafından alındığını ve sürecin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayağında devam ettiğini belirten Aşkın, seçim döneminde verilen sözlerin henüz karşılık bulmadığını savundu.

Sultan Aşkın, vatandaşlara planlarla ilgili yüksek beklenti oluşturulduğunu, ancak gelinen noktada vaat edilen çözümlerin hayata geçirilmediğini öne sürerek, “Vatandaşa verilen sözün arkasında durulmalı” mesajı verdi.

Bütçe tablosuna sert eleştiri: 1.17 milyar liralık açık vurgusu

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri, Silivri Belediyesi’nin bütçe performansına ilişkin değerlendirmeler oldu. Sultan Aşkın, belediyenin bir yıllık mali tablosunu “Silivri tarihinin gördüğü en kötü bütçelerden biri” olarak tanımladı. Yaklaşık 1.17 milyar liralık bütçe açığına işaret eden Aşkın, gelir kalemlerinde başarısız bir tablo bulunduğunu, giderlerin ise büyük ölçüde tüketildiğini söyledi.

Özellikle bağış kalemlerinde hedeflenen rakamlarla gerçekleşen tutarlar arasındaki farkın dikkat çekici olduğunu ifade eden Aşkın, 480 milyon lira olarak öngörülen bağış gelirinin yalnızca yaklaşık 30 milyon lira seviyesinde kaldığını belirtti. Bu durumun sadece ekonomik koşullarla açıklanamayacağını savunan Aşkın, yönetim anlayışını sorguladı.

İcra dosyaları ve fatura alacakları gündeme taşındı

Sultan Aşkın, söyleşide belediyeye yönelik icra takibi dosyalarını da ayrıntılı şekilde anlattı. Belediyeye karşı açılmış 86 icra takibi bulunduğunu belirten Aşkın, bunların 43’ünün doğrudan fatura alacaklarından kaynaklandığını söyledi. Bu tabloyu “müflis borçlu görüntüsü” olarak değerlendiren Aşkın, alacaklıların belediyeden ödeme alabilmek için icra yoluna başvurmak zorunda kaldığını ifade etti.

Bu durumun, belediyenin yalnızca mali planlama değil, kurumsal güvenilirlik açısından da ciddi bir sınav verdiğini savunan Aşkın, kamu kaynaklarının icra masrafları ve vekalet ücretleri nedeniyle daha da zarara uğradığını dile getirdi.

Personel alacakları ve ikramiye krizi öne çıktı

Söyleşinin öne çıkan başlıklarından biri de belediye çalışanlarının ikramiye ve alacak sorunları oldu. Sultan Aşkın, personelin uzun süredir ödeme beklediğini, toplam ikramiye borcunun ciddi rakamlara ulaştığını söyledi. Kişi başına düşen alacak miktarının yaklaşık 90 bin lira seviyesinde olduğunu belirten Aşkın, çalışanların ekonomik olarak zorlandığını, bazı personelin bayramda ailesine hediye dahi alamadığını ifade etti.

Bu tabloyu sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaştırmadığını belirten Aşkın, belediyenin önceliğinin personel mağduriyetini gidermek olması gerektiğini savundu.

Mesai kayıtlarıyla ilgili çarpıcı iddia

Denetim komisyonunda yaptıkları incelemelerde bazı personellere ilişkin dikkat çekici mesai kayıtlarıyla karşılaştıklarını söyleyen Sultan Aşkın, bazı çalışanlar için 100 saatin üzerinde mesai yazıldığını belirtti. Bu durumun doğal ve olağan bir çalışma düzeniyle açıklanamayacağını ifade eden Aşkın, raporlarına bu konuyu bulgu olarak işlediklerini söyledi.

Aşkın, bazı birimlerde sanki tüm yük tek bir personel tarafından taşınmış gibi bir görüntü ortaya çıktığını, bunun da belediyede ciddi bir denetim ve yönetim sorunu bulunduğunu gösterdiğini savundu.

Faaliyet raporunda tutarsızlık iddiası

Sultan Aşkın, belediyenin faaliyet raporunda yer alan bazı verilerle kamuoyuna sunulan görseller ve rakamlar arasında tutarsızlıklar bulunduğunu da ileri sürdü. Özellikle tarımsal hizmetler müdürlüğü faaliyetlerinde eski fotoğrafların kullanıldığını ve rakamsal çelişkiler bulunduğunu iddia eden Aşkın, faaliyet raporlarının güvenilir ve şeffaf verilere dayanması gerektiğini vurguladı.

Kentsel dönüşüm eleştirisi: “Somut üretim yok”

Programda kentsel dönüşüm başlığı da kapsamlı şekilde ele alındı. Sultan Aşkın, Silivri Belediyesi’nin bu konuda doğrudan ve etkili bir üretim ortaya koymadığını, bazı hizmetlerin yalnızca aracılık düzeyinde sunulduğunu ifade etti. Bakanlık destekli kira yardımlarının belediyenin kendi hizmeti gibi gösterildiğini öne süren Aşkın, riskli yapı incelemeleri konusunda da yeterli performans gösterilmediğini savundu.

Volkan Yılmaz’ın yeni görevi de konuşuldu

Söyleşinin sonunda MHP’nin yerel ve il teşkilatlarına ilişkin değerlendirmeler de gündeme geldi. Eski Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilmesini değerlendiren Sultan Aşkın, bu gelişmeden memnuniyet duyduklarını belirtti. Yılmaz’ın hem Silivri’de bıraktığı hizmetler hem de teşkilat tecrübesiyle yeni görevinde etkili olacağını ifade eden Aşkın, bunun Cumhur İttifakı açısından da olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.