Sultan Aşkın ile 8 Mart Söyleşisi: Güç ve Kararlılık Üzerine

Silivri Belediye Meclisi’nde iki dönemdir MHP Grup Sözcüsü olarak görev yapan, aynı zamanda başarılı bir avukat olan Sultan Aşkın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sorularımızı yanıtladı. Hem siyasette hem de iş hayatında güçlü bir kadın olarak var olmanın anlamını paylaşan Aşkın, kadınların karar alma süreçlerindeki yerinin önemine dikkat çekti.

Kadınların her alanda daha fazla temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Aşkın, “Güç, sadece fiziksel bir kavram değildir; bilgi, duruş ve kararlılıkla şekillenir. Kadınların toplumsal hayatta daha etkin olmaları için cesaretlerini kaybetmemeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.