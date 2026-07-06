Sultan Aşkın: 'Silivri'nin Gerçek Gündemi Hizmet ve Üretim Olmalı'

Silivri Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı birinci birleşiminde konuşan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, belediyeye yönelik yürütülen soruşturma sürecinden ilçenin temel sorunlarına, belediye çalışanlarının haklarından yarım kalan yatırımlara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Aşkın, "Silivri'nin ilk gündemi siyaset değil, hizmet olmalıdır." mesajı verdi.

Konuşmasına geçmiş olsun ve tebrik mesajlarıyla başladı

MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, konuşmasının başında ilçede son günlerde meydana gelen yangınlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Silivri Kent Konseyi Başkanlığı'na yeniden seçilen Nursel Erel ve yönetimini tebrik eden Aşkın, yeni dönemde başarılar diledi.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda derece elde eden Silivrili sporcuları da tek tek kutlayan Aşkın, İrem Kural, Baş Eymen, Taha Yurt, İsmet Karabulut, İnci Ünsever, Zeynep Arap ve İbrahim Üstüner'in başarılarının ilçe adına gurur verici olduğunu söyledi. Başarılı sporcuların Belediye Meclisi tarafından ödüllendirilmesini öneren Aşkın, önceki dönemlerde alınan ödül kararlarının da gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında operasyon geçiren Silivri basınının deneyimli isimlerinden Ahmet Ermiş'e de geçmiş olsun dileklerini ileten Aşkın, acil şifalar temennisinde bulundu.

"Meclis mahkeme değildir"

Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen adli soruşturmaya da değinen Sultan Aşkın, Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve bir meclis üyesinin tutuklanmasının ilçe adına üzücü olduğunu belirtti.

Hiç kimsenin Silivri'nin bu tür olaylarla ülke gündemine gelmesini istemeyeceğini söyleyen Aşkın, yargı sürecine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizler burada ne savcıyız, ne hâkimiz ne de avukatız. Burası bir mahkeme değildir. Soruşturma dosyasında adı geçen kişileri burada mahkûm etmemiz de beraat ettirmemiz de mümkün değildir. Yargı görevini mahkemeler yapacaktır. Bizim görevimiz ise Silivri'ye hizmet etmektir."

"Başkan vekilinin ilk gündemi Silivri olmalı"

Başkan Vekili Yalçın Ekici'nin yeni görevine başladığını hatırlatan Aşkın, başkan vekilliğinin sadece yetki değil aynı zamanda büyük sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Görev süresi boyunca ilk gündem maddesinin Silivri olması gerektiğini belirten Aşkın, vatandaşların belediye yönetimini sahada görmek istediğini söyledi.

Muhalefet olarak belediye yönetimini yakından takip edeceklerini dile getiren Aşkın, yapılan doğru işlerde destek vermeye hazır olduklarını da ifade etti.

Muhtarlar toplantısına eleştiri

Başkan Vekili Yalçın Ekici'nin mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantının ardından yayımlanan basın açıklamasındaki bazı ifadeleri eleştiren Aşkın, açıklamanın uzlaşmacı bir yönetim anlayışıyla örtüşmediğini söyledi.

Muhtarların vatandaşların oylarıyla seçildiğini hatırlatan Aşkın, mahallelere hizmet götürmenin belediyenin asli görevi olduğunu belirterek, "Vatandaşa hizmet etmek hiçbir yönetim için lütuf değil, anayasal ve yasal bir görevdir." dedi.

"Silivri'nin gerçek gündemi konuşulmalı"

Konuşmasının devamında ilçenin çözüm bekleyen sorunlarını sıralayan Sultan Aşkın, özellikle sivrisinek ve haşere sorununa dikkat çekti.

Sıcak havalar nedeniyle vatandaşların evlerinin balkonunda dahi oturamadığını ifade eden Aşkın, ilaçlama çalışmalarının yetersiz kaldığını savundu.

Kumluk sahilindeki ücretli otoparkın toprak zemini nedeniyle oluşan yoğun tozun hem araç sahiplerini hem de sahilde vakit geçirmek isteyen vatandaşları mağdur ettiğini söyleyen Aşkın, otoparkın bir an önce asfaltlanması gerektiğini belirtti.

"Kuruyan otlar yangın riskini artırıyor"

Silivri'nin son yıllarda sık sık yangınlarla mücadele ettiğini hatırlatan Aşkın, kuruyan otların zamanında temizlenmemesi nedeniyle yangın riskinin arttığını söyledi.

Cam şişelerin mercek görevi görerek yangınlara neden olabileceğini ifade eden Aşkın, çevre temizliği ve ot biçme çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Gençlik ve Kültür Merkezi tepkisi

Silivri Gençlik ve Kültür Merkezi projesinin uzun süredir tamamlanamamasını da eleştiren Aşkın, İBB Meclisi'nden yaklaşık 16 ay önce gerekli karar çıkmasına rağmen inşaatın ilerlemediğini söyledi.

Yapının uzun süre açıkta beklemesinin kamu zararına yol açabileceğini belirten Aşkın, yatırımın tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulması gerektiğini ifade etti.

Çalışanların ikramiyeleri ve çalışma şartları

Belediye çalışanlarının ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğinin merak edildiğini belirten Aşkın, çalışanların haklarının geciktirilmeden verilmesi gerektiğini söyledi.

Ek hizmet binasında görev yapan personelin yaz aylarında klima yetersizliği nedeniyle zor şartlarda çalıştığını da dile getiren Aşkın, çalışma ortamlarının iyileştirilmesini istedi.

Mali yapı ve ruhsat işlemleri

Belediyenin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Aşkın, artan icra takipleri, bütçe yönetimi ve gelir artırıcı çalışmalar konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ruhsat ve iskan işlemlerindeki gecikmelerin vatandaşları ve sektör temsilcilerini mağdur ettiğini belirten Aşkın, soruşturma sürecinin bu gecikmelere gerekçe olmaması gerektiğini ifade etti.

"Silivri için desteğe hazırız"

Konuşmasının sonunda kentsel dönüşüm, tarımsal hizmetler, belediye yatırımları ve idari işleyişte yaşanan aksaklıklara da değinen Sultan Aşkın, Silivri'nin sorunlarının her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Muhalefet olarak ilçenin yararına olacak her çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Aşkın, "Yeter ki Silivri hak ettiği hizmeti alsın." dedi.

Aşkın ayrıca 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü ve 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı. 2 Temmuz Madımak ile 5 Temmuz Başbağlar olaylarında hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andığını belirten Aşkın, Temmuz ayı meclis toplantısında alınacak kararların Silivri ve ülke adına hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasını tamamladı.