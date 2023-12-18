Sultanahmet ve Taksim'de 'kanlı', 'maket bebekli' İsrail protestosu

Sultanahmet’te fast food restoranının önüne gelen bir grup genç, pet şişe içindeki kanı yere dökerek Gazze’de katliam yapan İsrail’i protesto etti. Aynı grup daha sonra ise Taksim’deki bir mağazanın önüne kefenlenmiş bebek maketlerini bırakarak eylemlerine devam etti.

Olay hafta sonu Sultanahmet’te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hayvana ait olduğu öğrenilen kanı pet şişeye dolduran bir grup genç, bir fast food restoranın önüne geldi. İsrail’i protesto etmek için şişedeki kanı restoranın önüne döken grup daha sonra ise Taksim’e geçti. Buradaki bir giyim mağazasının önüne gelen grup, yanlarında getirdikleri kefene sarılı bebek maketlerini oraya bırakarak Taksim’den ayrıldı.