Sultanbeyli 2. Kısa Film Yarışmasında ünlü yönetmen Metin Erksan anıldı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu sene 15-18 Aralık tarihleri arasında 2’ncisi düzenlenecek olan Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışmasının etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezinde “Vefatının 10. Yılında Metin Erksan” temalı bir panel düzenlendi. Panelde Hülya Koçyiğit ünlü yönetmeni anlattı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2’ncisi gerçekleştirilecek olan Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, 15-18 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle bir araya gelecek. 2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’na başvurular devam ederken, düzenlenen etkinliklerle de Türk sinemasının önemli isimleri sinemaya dair deneyimlerini paylaşıyor. Bu çerçevede Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen program ile “Yılanların Öcü”, “Acı Hayat”, “Susuz Yaz”, “Sevmek Zamanı”, “Kuyu”, “Üç Arkadaş” gibi onlarca unutulmaz filme imzasını atan sinemamızın değerli yönetmen ve senaristi Metin Erksan anıldı.

Hülya Koçyiğit, usta yönetmeni anlattı

“Vefatının 10. Yılında Metin Erksan” başlığıyla AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleşen panelde Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, kendisine ilk kamera deneyimini yaşatan “Susuz Yaz” filminin yönetmeni Metin Erksan’ın sinemaya bıraktığı izlerden bahsetti. Sinema Yazarı Suat Köçer’in moderatörlüğünde yapılan panelde, bir dönem Metin Erksan’ın asistanlığını da yapmış olan Prof. Dr. Şükrü Sim ile usta yönetmen anılırken, aynı zamanda Erksan’ın senarist ve yönetmenliği üzerinden sinemacılarına tavsiyelerde bulunuldu.

Metin Erksan onuruna kısa film seçkisi

Kısa film türünün gelişmesine destek olmayı, Türkiye’de kısa film ve sinema endüstrisinin ilerlemesine katkıda bulunmayı ve kısa film türündeki yapımları seyircisiyle buluşturmayı amaçlayan 2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda, sinemaya büyük emek veren Metin Erksan onuruna seçilecek 5 kısa film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Jüri Özel Ödülü Metin Erksan adına verilecek

Yurt içi ve yurt dışından katılımlarla 11 Kasım’a kadar devam edecek olan 2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren filmlerin yanı sıra jürinin belirlediği bir finalist filme de “Jüri Özel Ödülü “verilecek. Ödül, vefatının 10. yılı dolayısıyla bu yıl “Metin Erksan Jüri Özel Ödülü” adıyla takdim edilecek.

Panelde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Belediyesi olarak kültür ve sanata büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Öncelikle programımıza teşriflerinden dolayı Hülya Koçyiğit hanımefendiye teşekkür ederek başlayalım. Uluslararası Kısa Film Yarışmamızın 2’incisini düzenliyoruz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan Hülya Koçyiğit hanımefendi başta olmak üzere bütün sanat severlere, kültür dostlarına, sinema severlere teşekkür ediyorum” dedi.

Programa katılan Hülya Koçyiğit, “ Öncelikle belediye başkanımıza teşekkür ederek başlayalım. Onun projesi bu. Ne güzel vefa örneği Türk Sinemasına. Metin Erksan Türk Sinemasında gelmiş geçmiş en kıymetli en değerli en güçlü yönetmenlerimizden biri. Önemli eserler bırakarak ayrıldı aramızdan. Ama sadece yaptığı filmleriyle değil onu tanıyan onunla çalışmış bir insan olarak onun o entelektüel yönünü o tarih bilgisini, sinema tarihi, sanat tarihi bilgisini, felsefe bilgisini, bilime verdiği değeri hep dinleyerek onu tanıdım, onunla zaman geçirdim. Allah’tan o bıraktığı güzel filmlerle teselli buluyoruz. Tüm sinemaya ilgi duyan özellikle Türk Sinemasına ilgi duyan gençlerin onun filmlerini mutlaka izlenmelerini tavsiye ederim” şeklinde konuştu.