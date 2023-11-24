Sultanbeyli Belediyesi açılışlara devam ediyor

Sultanbeyli’ye değer katacak projeler kazandırılmaya devam ediyor. Sultanbeyli Millet Bahçesi içerisinde yer alan Mimar Sinan Sosyal Tesisi ve Nuri Pakdil Kütüphanesinin açılışı yoğun katılımla gerçekleşti.

Sultanbeyli Belediyesi; kültür ve eğitime yönelik yatırımlarını sürdürürken, ilçeye yeni yaşam alanları da kazandırıyor. Sultanbeyli Millet Bahçesi’nde yer alan Mimar Sinan Sosyal Tesisi ve 5 bin kitap kapasiteli Nuri Pakdil Kütüphanesi hizmete açıldı. Açılış programına çok sayıda ilçe sakini katıldı. Açılışı gerçekleşen Mimar Sinan Sosyal Tesisi, ilçenin yeni sosyal yaşam alanı olarak faaliyete geçti. Tesiste kafe ve restoran bulunurken; yeşillik alanları da ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sunuyor.

Açılışı yapılan diğer bir hizmet olan Nuri Pakdil Kütüphanesi; yeşil alanı, modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Beş bin kitap kapasiteli kütüphane, ferah iç mekânı ile kitapseverler için ideal bir ortam sağlıyor. Ayrıca süreli yayınlar ve dergiler için özel bir alana da sahip olan kütüphane, dergi kütüphanesi olarak da hizmet veriyor.

Vizyon Proje: Sultanbeyli Millet Bahçesi

Tesis ve kütüphanenin bulunduğu Sultanbeyli Millet Bahçesi alanında; otoparklar, çocuk oyun alanları, ekolojik tarımsal bahçe, amfi tiyatro yer alıyor. Ayrıca koşu yolu, basketbol ve voleybol sahaları ile ziyaretçilere temiz havada spor yapma imkanı sağlanıyor.

“Açtığımız kütüphanemizin adı da Kudüs şairimiz Nuri Pakdil Kütüphanesi olmuş oldu”

Mimar Sinan Sosyal Tesisi ve Nuri Pakdil Kütüphanesinin açılışına katılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, yaptığı konuşmada “Öncelikle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Bugün burada Mimar Sinan Sosyal Tesisimizi açtık. İstanbulumuza Sultanbeylimize hayırlı olsun. Aydos Sosyal Tesisi, Sultan Korumuz diğer taraftan Fetih Korumuzun ardından Mimar Sinan Sosyal Tesisimizle kıymetli hemşehrilerimize hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Yaptığımız bütün projelerin içerisinde bizler, bir kütüphane olmasını da arzu ediyoruz. Bugün açtığımız kütüphanemizin adı da Kudüs şairimiz Nuri Pakdil Kütüphanesi olmuş oldu. Merhum hayatını Kudüs davasını adamış ve ömrümün sonuna doğru Kudüs’ü ziyaret ederek oradaki duygularını tüm dünya ile paylaşan bir büyüğümüzün adını burada yaşatıyoruz. 14 bin kardeşimizi bir İsrail terör devleti var. Terör devletinin bir an önce bu katliamı durdurmasını talep ediyoruz. Sağlanan ateşkesin süresiz olmasın arzu ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleşti. Cumhuriyetin 100. yılına özel Millet Bahçesi’ne 100 adet çınar dikildi.