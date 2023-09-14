Sultanbeyli'de 'Zyfest' alışveriş festivali başladı

Sultanbeyli’deki “Zyfest” alışveriş festivallerinin 50.’si düzenleniyor. Festival boyunca birçok mağaza müşterilerine indirimli ürünler sunuyor.

Plato AVM’de alışveriş festivali düzenleniyor. 14-17 Eylül tarihleri arasında 4 gün devam edecek ’Zyfest’e AVM’deki mağazalar eşlik ediyor.

“Yüzlerce ürün indirimli olarak sunuluyor”

Festival hakkında bilgi veren Zeynep Tuğçe Turan, 50. festivale özel büyük bir indirim kampanyası düzenlediklerini belirterek, “Festivalde tüketiciler her şeyi bulabiliyor. Giyimden aksesuara, takıdan çantaya, ayakkabıdan çocuk giyime, ev tekstilinden züccaciye ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli olarak sunuluyor. Sezon sonu ve yeni sezon ürünler indirimli fiyatlarla tüketiciyi bekliyor. İnsanların sosyal medyada ya da internet sitelerinde gördüğü ve ulaşamadığı markaların ürünlerini Plato AVM’deki sunuyoruz" dedi.