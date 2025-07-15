Sultanbeyli'de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Sultanbeyli’de düzenlenen anma programlarında, şehitler minnetle anıldı, gazilere şükran sunuldu. Gerçekleştirilen etkinlikler, birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

Sultanbeyli’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programları düzenlendi. Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Garnizon Komutanı ve Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Ramazan Özoğul, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve ilçe protokolü, 15 Temmuz şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dualarla şehitleri andı. Kabir başlarında yapılan dualarla, vatan uğruna can veren şehitlerin fedakarlıkları bir kez daha yad edildi.

Şehitlik ziyaretinin ardından, Abdurrahmangazi Camii’nde halkın yoğun katılımıyla Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa, Kaymakam Kemal Şahin, Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 15 Temmuz ve tüm şehitlerin ruhlarına ithafen dualar edildi, ilahiler okundu.

Programlarda konuşan Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, "15 Temmuz’da canlarını ortaya koyarak istiklalimize sahip çıkan kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Şehitlerimizin emaneti olan bu vatan için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Ali Tombaş ise, "Bugün burada, Sultanbeyli olarak aynı inanç ve ruhla bir araya geldik. Bu birlik, 15 Temmuz ruhunun en güçlü yansımasıdır. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.