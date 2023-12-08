Sultanbeyli'de 6 bin anaokulu öğrencisine vitamin filesi

Sultanbeyli Belediyesi, güzel bir projeye imza attı. Doğal gıda tüketimine ve sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek amacıyla ilçede 6 bin anaokulu öğrencisine c vitamini içeren meyvelerden oluşan vitamin filesi hediye edildi.

Sultanbeyli’de Kapalı Pazar Alanı açıldı. Tezgahlar kuruldu, çeşit çeşit meyveler dizildi. Açılış günü olması nedeniyle tüm misafirlere ve ilçede bulunan gelişim çağındaki 6 bin anaokulu öğrencisine vitamin fileleri dağıtıldı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, “Kapalı Pazar Alanı’mızı hizmete açarken özellikle gelişim çağında olan, anaokuluna giden öğrencilerimize vitamin filesi hediye ettik. Kış aylarına girdiğimiz bugünlerde çocuklarımızın vücut direncini artırmak ve sağlıklı kalmalarını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerini önemsiyor ve onlara sağlıklı yarınlar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Sultanbeyli kapalı pazar alanı hizmete açıldı"

Sultanbeyli Belediyesi hizmete sunduğu Kapalı Pazar Alanı’yla taze, doğal ve çeşitli ürünlerle ilçe sakinlerinin hizmetine sundu. Kapalı Pazar Alanı toplamda 112 tezgahlık geniş kapasitesiyle ilçe sakinlerine ferah bir alanda alışveriş yapma ortamı sağlıyor. Tezgahlardan 90 adeti pazarcı esnafına, 22 adeti ise üreticilere tahsis edilecek Kapalı Pazar Alanı’nda, şimdilik sadece Pazartesi günleri semt pazarı kurulacak. İlerleyen günlerde ise ilçe sakinlerinin ve pazarcı esnafının taleplerine göre günlerde artış ya da değişiklik yapılabilecek. Pazar alanında ayrıca kafeterya, zabıta noktası, lavabolar ve mescitler de yer alıyor.

Kapalı Pazar Alanı’nın açılışında konuşan Başkan Keskin, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın, son Başbakanımızın bakanlarımızın, milletvekillerimizin çalışma arkadaşlarımızın ilçe başkanlarımızın destekleri ile Sultanbeyli’nin 100 küsur yıllık problemini çözerek Bugün itibarıyla Sultanbeylimizde yaşayan vatandaşlarımızın 49 bin 888 kişiye tapusunu vermiş olduk. İnşallah bu devam edecek tapusunu almayan vatandaşlarımız hızla tapularını alacak" dedi.

“İsrail’in alçaklığını tüm dünyaya haykırmaya devam edelim”

Konuşmasında İsrail’in Filistin’deki zulmüne değinen Başkan Keskin, "Bugün itibarıyla Gazze’de yine dünyanın gözleri önünde İsrail’in katliamları devam ediyor. 17 binden fazla kişi çoğu kadın ve çocuk olmak üzere şehadete erişmiş durumda. Dünyanın en önemli ülkeleri olarak bilinen vicdansızları da tüm dünya izliyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İspanya Brezilya başkanları da başından beri dünyaya ses vermeye çalışırken, başta Amerika olmak üzere Avrupa Birliği’nin ülkeleri bırakın bu soykırımı durdurma talebini, destek veriyorlar. Bizler bulunduğumuz her atmosferde İsrail’in alçaklığını tüm dünyaya haykırmaya devam edelim. Bizler boykotumuzu sürdürelim. Bu boykottan ne olur demeyelim, hayatımızı ona göre düzenleyelim. Ve ömrümüz oldukça alçak İsrail’i anlatmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

"Biz de klasik yöntemlerle pazar alanı kurmak yerine böyle bir alanı mahallemize ve Sultanbeylimize kazandırmış olduk”

Başkan Keskin, Sultanbeyli’de açılışların devam ettiğini belirterek, "Geçen hafta Engelsiz Yaşam Merkezi, ondan önceki hafta Halil İnalcık Kütüphanesi ve Afet Koordinasyon Eğitim Merkezi genç adresten genç akademiye varana kadar açılışlarımızı yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Adil Mahallemizin pazar alanı yoktu, muhtarımız her daim bize bu konuyu dile getiriyordu. Biz de klasik yöntemlerle pazar alanı kurmak yerine böyle bir alanı mahallemize ve Sultanbeylimize kazandırmış olduk. Ve bu süreçte pazarcı odası başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz" dedi.