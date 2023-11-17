Sultanbeyli'de Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi açıldı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından 14 bin metrekare alan üzerine, çok fonksiyonlu bir merkez olarak kurulan Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi’nin açılışı İstanbul Valisi Davut Gül’ün katılımıyla yapıldı.

Türkiye Yüzyılı’nda Sultanbeyli yeni eserler ve yeni hizmetler kazanmaya devam ediyor. Çok fonksiyonlu olarak inşa edilen ve alanında ilkler arasında yer alan Sultanbeyli Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Sultanbeylili vatandaşlar katıldı. İçerisinde Afet Koordinasyon ve Yönetim Merkezi, eğitim merkezi, seminer salonu, mutfak, erzak depoları, Arama Kurtarma Timi malzeme depoları, Turgut Cansever Kütüphanesi, revir ve müşahede odası bulunan merkez; peyzaj uygulamalarıyla da bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Merkezin bahçesinde çocuk oyun alanı, koşu pisti, 4 bin 400 metrekare yeşil alan ve her biri 4’er kişilik konaklama alanlarına dönüştürülebilir kamelyalar da bulunuyor. Öte yandan afet merkezine ilerleyen günlerde geçici sığınma evleri de ilave edileceği öğrenildi. Bin metrekare kapalı eğitim alanına sahip merkezde ilçe sakinlerine ve binlerce gence afetlerle ilgili eğitimler verilebilecek. Eğitimler için oluşturulan özel alanda sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak yangın ve sellere yönelik afet bilinci eğitimleri, sanal oda, son teknoloji ile donatılmış ilk yardım eğitim alanı, interaktif söndürme cihazlarının kullanılacağı yangın eğitim simülasyonu, 2 eksenli deprem simülatörü ve eğitim salonu, 5D sinema salonu, dumanlı alanlardan kaçış koridoru, yaşanmış bir deprem sonrası oluşacak yıkımı gözlemleyebilmek için hazırlanan enkaz koridoru bulunuyor.

Bu eğitim istasyonları ile afet durumlarında neler yapılması gerektiği hakkında vatandaşlara bilinçlendirme eğitimleri verilecek. Bahçesinde bulunan ve gündelik yaşamda piknik alanı olarak hizmet verecek olan kamelyalar ise olabilecek bir afet durumunda hızlı ve pratik şekilde 4’er kişilik konaklama alanına dönüşerek, şehir dışından yardıma gelecek ekipler için konaklama alanı ihtiyacını karşılayacak.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Burada sadece deprem değil diğer afet türleri ile ilgili de bilgi veriliyor. Afet ve benzeri durumlarda toplanma alanı alt yapısı hazır yerlerin olması da çok önemli. 39 ilçemizin tamamını gezdim, bu kalitede, bu büyüklükte ve bu kadar kapsamlı ilk defa gördüm. Ben belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum" dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise, "6 Şubat tarihinde Türkiye’mizin 11 ilini etkileyen bir deprem, bir felaket yaşadık ve biz buna asrın felaketi dedik. 50 bin vatandaşımızı kaybettik. Onlara rahmet diliyorum. 100 bin vatandaşımız da yaralandı, onlara da şifalar diliyorum. Ülkemiz deprem kuşağında, iklim değişikliklerinin neticesinde hem dünyada hem de ülkemizde çeşitli felaketlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bundan dolayı felaket öncesi, felaket esnası ve felaket sonrası yapılabilecekler var. Bizler özellikle Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezimizi açtık ve bu merkezi Sultanbeylimizin hem de İstanbul’umuzun hizmetine sunmuş olduk. 14 bin metrekare içerisinde burada özellikle evlatlarımızın, gençlerimizin, eğitim görebilecekleri sadece depremle ilgili değil, diğer bütün felaketlerle ilgili eğitimler alabilecekleri alanlarımızı oluşturduk. Burada büyük bir koordinasyon merkezimiz var aynı zamanda Turgut Cansever Kütüphanemizi açtık. Dünyanın ve Türkiye’nin önemli bir mimarı olan Turgut Cansever’in İstanbul’la ve depremle ilgili projelerinin de hatırlatılması, farkındalık oluşturulması için bu kütüphanemizi de buraya açmış olduk. Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezimizin İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.