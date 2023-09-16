Sultanbeyli'de Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi açıldı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından açılışı yapılan Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi, resimden ebru sanatına, bağlamadan gitara, kemandan piyanoya, origamiden tezhip sanatına birçok alanı bünyesinde barındırıyor. Burada ayrıca mesleki kariyer düşünen öğrencilere danışmanlık hizmetleri de sağlanacak.

Sultanbeyli Belediyesi, kültür yatırımlarına devam ediyor. Birçok projeyi ilçe sakinlerinin hizmetine sunan belediye; Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi’nin açılışını gerçekleştirdi. İlçe sakinlerinin ve özellikle gençlerin uğrak noktası olmaya aday olan sanat evi; bağlamadan gitara, kemandan piyanoya birçok kurs imkanı sunacak. Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi; origami, tezhip ve ebru sanatı gibi alanları da bünyesinde barındırıyor. Ayrıca mesleki kariyer düşünen öğrencilere danışmanlık hizmetlerinin de verileceği kültür ve sanat evi; ağaçların ferah gölgesine kurulu sosyal alanı ve çocuk parkıyla 7’den 70’e herkesin tercihi olacak.

“Çalışmamız, gayretimiz daha da artarak devam edecek”

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Daha öncesince burası bataklık vaziyette iken Aşık Veysel Parkı olarak hemşehrilerimize kazandırmıştık. Şimdi ise Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi’ni buradaki kıymetli hemşehrilerimize, ilçemize ve kültür dünyamıza armağan etmiş olduk. Cumhurbaşkanımız tarafından 2023 yılı Aşık Veysel yılı olarak ilan edildiği için biz de Kültür ve Sanat Evi’mize ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in adını verdik. Biraz önce salonlarımızı dolaşırken bizim kursumuza katılıp da konservatuarı kazanan evlatlarımızı görünce çalışmamız gayretimiz daha da artarak devam edecek. Buradan kültür adamı sanatçılar yazarlar ressamlar çıkarmak için var gücümüzle gayret edeceğiz” dedi.

Sultanbeyli Belediyesi’nin kursunda eğitim gören Melek Seher Aleyna Ata, “Bende hiç müzik denen bir şey yoktu. Sadece öylesine koro deneyimi kazanmak için geldim. Öğretmenlerimin yönlendirmesiyle birlikte çok güzel şeyler yaşadık, arkadaşlarımızla güzel zamanlar geçirdik” dedi.

Kursta resim eğitimi gören Elanur ise, “Burada güzel sanatlar eğitimi alıyoruz, kara kalem gibi. Geçen sene tablolar yapmıştık. Bana çok şey kattı, eğitimler ve hocamız gayet iyi” diye konuştu.

Açılışı yapılan Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi havadan görüntülendi.