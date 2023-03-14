Sultanbeyli'de aşiretin sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu

Kars’ın en büyük aşiretlerinden biri olan Mılli aşiretinin Sultanbeyli’de düzenlediği sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu. Gecenin sonunda 11 milyon 750 bin TL toplandı. Masa üzerinde toplanan balya balya paralar bavullara koyularak salondan çıkarıldı.

İstanbul Sultanbeyli’de Kars’ın tanınmış aşiretlerinden biri olan Mılli aşiretinden Adem Baran’ın oğlu için düzenlediği sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu. Sünnet düğünü, aşiret mensupları tarafından cep telefonları ile saniye saniye kayıt altına alındı. Masa üzerine konulan balya balya paralar, sayımın ardından bavullara konularak salondan çıkarıldı. Yöresel müzik eşliğinde başlayan sünnet düğünü, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Adem Baran, "Misafirlerimizden Allah razı olsun. Çok kalabalıktı. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. 11 milyon 750 bin TL geldi. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.