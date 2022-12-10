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- Sultanbeyli'de bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında 1 kişi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.
Sultanbeyli'de bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında 1 kişi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.
Sultanbeyli'de bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında 1 kişi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.
Sultanbeyli’de bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında 1 kişi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.