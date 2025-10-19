Sultanbeyli'de dolu dolu geçen 9. Kitap Fuarı sona erdi

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Kitap Fuarı, dolu dolu geçen etkinliklerin ardından sona erdi.

Belediye Başkanı Ali Tombaş, fuarın kapanışında yaptığı açıklamada etkinliğin İstanbul’da adından söz ettiren önemli kitap fuarlarından biri olduğunu söyledi. Tombaş, "Yazarlarımız okurlarla buluştu, 75 yazarımızın kitap önerilerini dinleme fırsatı bulduk. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz fuara yoğun ilgi gösterdi. Amacımız, gençlerimizin kitaba daha kolay ulaşmasını sağlamak ve kültürel etkinliklerimize destek vermek" dedi.

Fuarda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Tombaş, "Bu süreçte öğretmenlerimize, okul müdürlerimize, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. 9’uncusunu tamamladığımız fuarımızda dolu dolu bir zaman geçirdik. İnşallah 10’uncusunda da aynı heyecanla buluşuruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Tombaş, kültürel etkinliklerin gençler için önemine de dikkat çekti.

Fuar boyunca söyleşiler, imza günleri ve edebiyat buluşmaları gerçekleştirildi.