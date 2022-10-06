Sultanbeyli'de düğün konvoyundan para isteyen çocuğa tekme atan şahıs gözaltına alındı

Sultanbeyli’de düğün konvoyunun önünü kesen çocuklara tekme atan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şahısın yüzde 50 oranında zihinsel engelli olduğu tespit edildi.

Sultanbeyli’de polis ekipleri, 03 Ekim 2022 tarihinde düğün konvoyun önünü keserek para isteyen çocuğa tekme atan şahsı yakalamak için harekete geçti. Yürütülen çalışmalarda; olayın 02 Ekim 2022 tarihinde Mimarsinan Mahallesi’nde düğün konvoyunun geçişi sırasında meydana geldiği belirlendi. Araştırmalarda; mağdur şahsın T.Ş.(11) isimli çocuk şahıs olduğu anlaşılmış, ailesine ulaşılarak ilgili birime intikalleri sağlandı. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik, konvoyun geçiş güzergahında çok sayıda güvenlik kamera görüntüsü inceleyen ekipler, şüpheli şahsın Y.Ö. isimli şahıs olduğunu tespit ederek kıskıvrak yakaladı. Şahsın yapılan sorgulamasında, kasten yaralama suçundan kaydının olduğu ayrıca yüzde 50 oranında zihinsel engelli olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.