Sultanbeyli'de gıda yüklü kamyonet devrildi

Tokat’tan yola çıkan gıda yüklü kamyonet, İstanbul Sultanbeyli’de sokağa dönüş yapacağı esnada virajı alamayarak yan yattı. Sürücü devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sultanbeyli Fatih Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Yüksel yönetiminde bulunan 34 ZG 3031 plakalı gıda ürünü yüklü Mitsubishi marka kamyonet, Fırat Caddesi üzerinde viraja sert girmesi ile ıslak zeminde kayarak yan yattı. Kaza sonrası kamyonetten kendi imkânları ile çıkan sürücü, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan kamyonette bulunan gıda malzemeleri başka bir araca taşınırken, kamyonet çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yola dökülen yakıt yol çalışma ekipleri tarafından kumlama yapılarak temizlendi.

“Tokat’tan getirdiğimiz gıda ürünleri vardı”

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan kamyonet sürücüsü Cemal Yüksel, “Yollar ıslaktı. Sokağa döneceğim esnada kamyonet kaydı. Yan devrildi. Kamyonetin kasasında Tokat’tan getirdiğimiz gıda ürünleri vardı. Neyse ki yaralı ya da can kaybı yok” dedi.