Sultanbeyli'de günlük kan bağışı rekoru

Sultanbeyli, İstanbul ilçeleri arasında 1 günde en fazla kan bağışı yapılan ilçe oldu. Sultanbeyli’de 1 gün içinde bin 384 kan bağışı yapıldı.

İstanbul Valiliği ve Türk Kızılay iş birliği ile İstanbul’un ilçelerinde 1 günlük kan bağışı etkinliği düzenlendi. Bu ilçeler arasında Sultanbeyli de bulunuyor. Sultanbeyli’deki kan bağışı etkinliği kampanyasına; Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ile kaymakamlık çalışanları, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile belediye çalışanları, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar, Sultanbeyli İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler, Kızılay görevlileri, gönüllüler ve çok sayıda vatandaş katılarak, kan bağışında bulundu.

Sultanbeyli’de kampanya çerçevesinde gün boyu bin 384 kan bağışı yapıldı. Böylece Sultanbeyli’de kan bağışı rekoru kırıldı. İstanbul ilçeleri arasında 1 günde en fazla kan bağışı yapılan ilçe Sultanbeyli oldu.

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, herkesin kana ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Herkes kan vermeli. Bu bilinçle Sultanbeyli’de kan veriyoruz. Tüm kurumlarımız, STK’larımız ve vatandaşlarımızın katkılarıyla kan bağışı yaptık. Sultanbeylili hemşerilerime teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.