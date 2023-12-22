Sultanbeyli'de Hacı Nureddin Demir Camii ibadete açıldı

Sultanbeyli’de yapımı tamamlanan Hacı Nureddin Demir Camii, Filistin için yapılan dualarla ibadete açıldı.

Sultanbeyli Belediyesi, hayata geçirdiği önemli projeleriyle ilçeye değer katmaya devam ediyor. Hayırsever iş adamı Aslan Demir ve ailesinin katkılarıyla inşa edilen Hacı Nureddin Demir Camii’nin açılışı çok sayıda vatandaşın ve Başkan Keskin’in katılımıyla gerçekleşti. Kısa sürede yapımı tamamlanan camiye ek olarak, vatandaşlara otopark ve taksi durağı hizmetleri de sağlandı. Ayrıca, yapılan çevre düzenlemeleri, içerdiği donatılarla kullanışlı bir alan olarak ilçe sakinlerinin kullanımına sunuldu. Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen açılışta Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, insanlık dramının yaşandığı Filistin için dualar edildi. Öte yandan, açılış programına Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, iş adamı Aslan Demir ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

“Camimiz Sultanbeyli’mize hayırlı olsun”

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin açılış programında, “Camimizin yapımına katkıda bulunan Aslan Demir Beyefendi’ye ve kıymetli ailesine teşekkür ediyorum. Camilerimiz dinimizde sadece bir ibadet yeri olarak değil, aynı zamanda birlik ve dayanışmanın simgesi olarak da önemli bir yere sahip. Camimizin, otoparkımızın, çevre düzenlememizin, taksi durağımızın başta Adil Mahallemiz olmak üzere Sultanbeyli’mize hayırlı olmasını diliyorum. Camimizin hemen altında yapılacak olan 4-6 yaş Kur’an kursu devletimizin ve Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın çok önemli projelerinden bir tanesidir. Sultanbeyli’de 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarını arttırmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın bu konudaki gayretini destekliyoruz”

Konuşmasında Gazze’de yaşanan insanlık dramına değinen Başkan Keskin, “2 ayı aşkın bir süredir tüm dünyanın gözü önünde katliamlarını sürdüren ve bu katliamlarına dünyanın seyirci kaldığı başta Amerika olmak üzere batılı ülkelerin devlet erkanı seyretmek bir yana katil İsrail’i destekliyorlar. Bununla beraber Avrupa’nın sokaklarında vicdanı olan Avrupa halklarının nasıl İsrail’e karşı durduğunu da büyük bir gururla izliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki gayretini destekliyoruz” dedi.

“Bağımsız iskan bölümü ile 23 bini de geçti”

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin konuşmasının sonunda, “Sultanbeyli’mizde özellikle mülkiyet probleminin ardından her hafta sayı veriyoruz. Verdiğimiz tapu sayısı bağımsız iskan bölümü ile 23 bini de geçti. İnşallah yarın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımızın önemli projesi olan ’Yarısı Bizden’ kampanyası ve ilerleyen süreçlerde yapılacak çalışmalarla ilgili bir programımız olacak” diye konuştu.