Sultanbeyli'de İBB'nin metro şantiyesinin yanındaki ağaçlık alanda yangın

Sultanbeyli’de İBB’nin metro şantiyesinin yanında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerlere de sıçrayan yangında üç itfaiye eri ve iki işçi dumandan etkilendi. Ağaçların ve konteynerlerin yandığı anlar kameraya yansıdı.

Sultanbeyli’de Mehmet Akif Mahallesi’nde İBB’nin metro şantiyesinin yanında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Ağaçlardan yükselen alevler şantiye işçilerinin kaldığı konteynerlere de sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan 6 konteyner ise kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenen üç itfaiye eri ile iki işçiye olay yerinde bulunan ambulanslarda müdahale edildi.

Öte yandan, ağaçların ve konteynerlerin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.