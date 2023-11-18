Sultanbeyli'de iş yerinin deposunda yangın

Sultanbeyli'de içerisinde otomobil filtreleri bulunan bir iş yeri deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sultanbeyli'de iş yerinin deposunda yangın
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sultanbeyli’de içerisinde otomobil filtreleri bulunan bir iş yeri deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sultanbeyli’de Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan iş yerine ait, otomobil filtreleri bulunan iki katlı deponun ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yangın sebebiyle çevreye yoğun duman yayılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. İtfaiyenin olay yerinde çalışmaları sürüyor.