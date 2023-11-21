Sultanbeyli'de iş yerlerine dadanan hırsızın para çaldığı anlar kamerada

Sultanbeyli’de farklı tarihlerde 14 iş yerinde hırsızlık yapan şüpheli, yapılan operasyon ile yakalandı. Farklı suçlardan çok sayıda kaydının olduğu belirlenen şüphelinin 20 yıl 31 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezasının da olduğu tespit edildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli’de Ekim ve Kasım aylarında farklı günlerde 14 farklı iş yerinde dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, televizyon ve nakit paraların çalındığı hırsızlık olayları üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan analiz ve değerlendirmelerin neticesinde eşkâlinden kimlik bilgileri tespit edilen E.O. isimli şüpheli şahsın, Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan bir ikamette olduğu belirlenmesi üzerine, adrese 17 Kasım tarihi saat 21.20 sıralarında çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınarak operasyonh gerçekleştirildi. Operasyonda E.O. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 6 adet fişek, 1 adet döner bıçağı, 2 adet televizyon, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet bilgisayar, 1 adet biber gazı, 1 adet palaska, 1 adet el feneri ele geçirildi.

Şahsa yönelik yapılan sorgulamada benzer ve farklı suçlardan çok sayıda kaydının olduğu, 20 yıl 31 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs 14 ayrı “işyerinden ve kurumdan hırsızlık” ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından 18 Kasım tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.