Sultanbeyli'de kaçak tütün operasyonu

Sultanbeyli'de faaliyet gösteren bir işyerlerinde kaçak tütün, sigara ticareti yapan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sultanbeyli'de kaçak tütün operasyonu
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Sultanbeyli’de faaliyet gösteren bir işyerlerinde kaçak tütün, sigara ticareti yapan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sultanbeyli İlçesi Mehmet Akif Mahallesi, Adil Mahallesi ve Mecidiye Mahallelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde kaçak tütün, sigara ticareti yapıldığı bilgisi üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri dün belirlenen adrese gitti. Çalışmalar çerçevesinde, işyerlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda C.Ç., L.P., M.B. ve A.M. isimli şahıslar yakalanarak muhafaza altına alındı. İşyerlerinde depo kısımlarında yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış vaziyette, 722 paket farklı markalara ait paketlenmiş halde makaron sigara, 29 kilo kıyılmış tütün, 16 adet elektronik sigara, 12 adet elektronik sigara likiti, 278 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.