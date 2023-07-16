Sultanbeyli'de kamyon ile itfaiye aracı çarpıştı
Sultanbeyli'de bir kamyon ile itfaiye aracı çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Sultanbeyli’de bir kamyon ile itfaiye aracı çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Sultanbeyli Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 TG 0194 plakalı Halit İssiyil iradesindeki Mitsubishi marka kamyon ile yangın söndürmeye giden İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 34 VZ 3470 plakalı Mercedes marka itfaiye aracı çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken, kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde müdahale edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.