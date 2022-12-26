Sultanbeyli'de kontrolden çıkan aracın dükkana çarptığı anlar kamerada

Sultanbeyli’de direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan araç sürücüsü, bir dükkanın duvarına çarparak durabildi. Kaldırımda yürüyen iki vatandaş aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sultanbeyli Abdurrahman Gazi mahallesinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan araç sürücüsü, bir dükkanın merdiven boşluğuna düşerek dükkanın duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenilirken, kaza nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Kaza anı başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin önce kaldırıma çıktığı, ardından dükkanın demir korkuluklarını kırarak merdiven boşluğuna düştüğü ve dükkanın duvarına çarparak durabildiği görülüyor. Bu sırada kaldırımda yürüyen 2 kişinin ise aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldukları görülüyor.

Mahalle esnaflarından Hakan Kaya, “Araç karşıdan geldi, dükkana doğru girdi. Korkulukları kırdı. Camı kırıp ileri doğru sürüklendi. Yaralanan var mı bilmiyorum. Maddi hasar meydana geldi” dedi. Nadir Bozan isimli bir vatandaş ise, “Biz kazayı güvenlik kamerasından gördük. Araç karşıdan geliyor. Galiba direksiyon hakimiyetini kaybediyor, buradan giriyor. Kaza maddi hasarlıydı” diye konuştu.