Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobilin dükkana daldığı anlar kamerada

Sultanbeyli’de otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki emlak ofisine daldı. Kaldırımda o esnada hiçbir yayanın olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kaldırıma çıkan otomobilin iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sultanbeyli’de Belediye Caddesi üzerinde saat 14.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Opel markalı otomobilin sürücüsü, cadde üzerinde ilerlediği esnada henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan bir emlak ofisine daldı. Araçta bulunan sürücü ile yolcular ve emlak ofisinde bulunan vatandaş kazayı yara almadan atlattı. Aracın kaldırıma çıkıp iş yerine daldığı esnada kaldırımda herhangi bir vatandaşın bulunmaması olabilecek bir faciayı önledi. Araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı kamerada

Kontrolden çıkan otomobilin iş yerine daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir anda kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkıyor ve iş yerine dalıyor.