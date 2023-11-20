Sultanbeyli'de kültür merkezinin koltukları Gazze'de katledilen çocuklara ayrıldı

İstanbul Sultanbeyli’de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen programda kültür merkezinin koltukları İsrail tarafından Gazze’de katledilen çocuklar anısına boş bırakıldı ve her bir koltuğun üzerine çocukların isimleri yazıldı.

Gazze’de ölen çocuklara dikkat çekmek isteyen belediyeler, “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” adıyla ortak bir etkinlik gerçekleştirdi. Sultanbeyli Belediyesi de bu anlamlı etkinliğin bir parçası olarak, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nin koltuklarını İsrail tarafından Gazze’de öldürülen çocuklara ayırdı. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde gerçekleşen programda, kültür merkezinin koltuklarına şehit olan çocukların isimleri yazıldı ve “Tay” isimli çizgi film gösterildi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Çocuklar, dünyanın tebessüm eden yüzüdür. Gök kubbeyi sarması gereken yavrularımızın feryatları değil, sevinç sesleridir. Fakat İsrail günlerdir Gazze’de soykırım yapıyor. Kadın, yaşlı, çocuk demeden katliam yapıyor. Çocuklar, bombalar ardında yaşam mücadelesi veriyor. Bizler Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin dün olduğu gibi bugün de yanlarındayız. Kardeşlerimizin haklı davalarını, İsrail’in terör devleti olduğunu sonuna kadar haykıracağız. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik; oyun oynaması, aileleriyle mutlu bir yaşam sürmesi gereken çocukların maalesef katlediliyor olduğuna dikkat çekmesi bakımından önemliydi. Filistin halkının haklı davasını her zaman haykırıyor olacağız. Rabbimden bu insanlık dramının artık son bulmasını, çocukların sokaklarda özgürce oynayabilmesini diliyorum. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.