Sultanbeyli'de Kur'an kursunun çatısı alev alev yandı

Sultanbeyli’de Kur’an kursunun çatısı bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Olay, saat 02.00 sırlarında İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Battal Gazi Mahallesi, Yunus Emre Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, Kur’an kursu olarak hizmet veren iki katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün çatıyı sardı. Kur’an kursunun yanındaki binada yaşayanlar yangının çıktığını görünce tedbir amaçlı evlerini boşalttılar. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıyı kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.