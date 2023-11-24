Sultanbeyli'de minibüsle çarpışan araç dereye uçtu: 1 yaralı

Sultanbeyli’de servis minibüsüyle çarpışan hafif ticari aracın dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sularında Sultanbeyli Adil Mahallesi Selçukhan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim B. idaresindeki 07 ABH 665 plakalı hafif ticari araç, yanındaki seyir halindeki 34 LYH 757 plakalı servis minibüsünün yandan çarpmasıyla cadde üzerindeki dereye uçtu.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dereye uçan araç da, olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayla ilgili konuşan Fevzi Ünal, "Servis arabası geliyordu. Öbür araç yukarıdan geliyordu. Servis aracı ona yandan vurunca takla atarak geri geri dereye düştü. Sürekli burada kazalar oluyor. Şoför vardı, yaralıydı. Ambulansı polisi aradık. İtfaiye geldi çıkardılar" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.