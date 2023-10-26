Sultanbeyli'de motosikletle su sebili taşımacılığı kamerada

Sultanbeyli'de motosiklette sürücünün arkasında yolculuk yapan bir vatandaş kucağında su sebili taşıdı. O anlar kameraya yansıdı.

Sultanbeyli'de motosikletle su sebili taşımacılığı kamerada
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Sultanbeyli’de motosiklette sürücünün arkasında yolculuk yapan bir vatandaş kucağında su sebili taşıdı. O anlar kameraya yansıdı.

Sultanbeyli’de Fatih Bulvarında bir motosiklet ile tehlikeli şekilde su sebili taşındı. Yoldaki başka bir sürücü tarafından görüntülenen olayda, motosiklette sürücünün arkasında yolculuk yapan bir kişi, akan trafiğin içinde kucağında su sebili ile ilerledi. Su sebili taşıyan motosikletliyi görenler şaşkınlık yaşadı. Vatandaşın su sebili taşıdığı motosiklet bir süre sonra gözden kayboldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman