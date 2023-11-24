Sultanbeyli'de öğretmenlerden Filistin'e yardım

Sultanbeyli’de bir araya gelen öğretmenler, Filistin’e yardımda bulundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde bir araya gelen öğretmenler ile okul yönetimi, Filistin’e maddi yardımda bulundu. Öğretmenler yardımı, sivil toplum kuruluşuna teslim etti. Okul kurucusu Selim Aydın, "Bu öğretmenler gününde biraz hüzünlüydük. Filistin kan ağlıyor. Öğretmenlerimizin de hassasiyetine teşekkür ediyorum. Bu Öğretmenler Günü’nde Filistinli öğretmen kardeşlerimizin yanında olalım istediler. Ve her öğretmenimiz adına Filistin’e bir yardım, bir hediye gönderdik" dedi.

Sınıf Öğretmeni Erdoğan Aktaş ise, “Filistin, bütün Müslüman alemi için kanayan bir yara, yüreklerde büyük bir acı. Böyle bir acıya bir damla su olabilmek bizim için çok büyük bir ayrıcalık ve çok büyük mutluluk" şeklinde konuştu.

Öğretmen Özge Karadağ ise, “Öncelikle Filistinli kardeşlerimiz için hepimiz çok üzgündük. Filistin’de şehit olan tüm öğretmenlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.