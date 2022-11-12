Sultanbeyli'de otomobilden cep telefonu hırsızlığı kamerada

Sultanbeyli’de bir şahıs, camının açık olduğunu fark ettiği park halindeki araç içerisinden cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından yakalanan ve hakkında 38 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 29 Ekim 2022 tarihinde saat 17.00 sıralarında Hamidiye Mahallesinde park halinde bulunan araç içerisinden bir şüpheli şahsın cep telefonu çaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışmalar çerçevesinde çevredeki güvenlik kamera görüntülerini detaylı şekilde inceleyen polis ekipleri, inceleme doğrultusunda eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen M.A.B. isimli şahsın park halinde duran aracın etrafında bir süre beklediğini, ardından sağ kapı camının açık olduğunu fark etmesi üzerine araç içerisindeki cep telefonunu çaldığını tespit etti.

Olay yerinden koşarak uzaklaşan M.A.B. isimli şahıs ertesi gün Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi’nde yakalandı. Çaldığı cep telefonu ise müşteki şahsa teslim edildi. Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada “İşyerinden ve kurumdan hırsızlık”, “Evden Hırsızlık” ve “Otodan Hırsızlık” gibi suçlardan toplamda 38 adet kaydı olduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından “açıktan hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.A.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin yolda yürüdüğü sırada park halindeki aracın camının açık olduğunu fark ettiği, otomobilin yanına giderek cep telefonunu çaldığı ve kaçarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.