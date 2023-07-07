Sultanbeyli'de polisler hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları uyarıyor

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Sultanbeyli’de hırsızlığa karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıttı.

Yaz aylarında artan hırsızlık olaylarına karşı Emniyet güçleri çeşitli önlemler alıyor. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, bu çerçevede vatandaşları uyarıyor.

Açık pencere ve kapılara dikkat

Sultanbeyli’de mahallelerde evleri ziyaret eden polis ekipleri, "Eviniz hırsızlara karşı güvenli mi?" konulu broşür dağıttı. Broşürler, hırsızlığa karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çeşitli bilgiler içeriyor. Polis ekipleri, özellikle bina veya evlerde kapı ve pencereleri açık olan vatandaşları uyararak, kapıları ve pencereleri sürekli kapalı tutmaları yönünde telkinlerde bulundu. Polislerin vatandaşlarla samimi diyalogu dikkat çekti. Vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

“Mahalle mahalle gezerek broşür dağıttık”

Mahallelerde broşür dağıtan polis memuru Nimet Kılınç, “Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak sokak sokak, mahalle mahalle gezerek her kapıya broşür dağıtmaya çalıştıklarını belirterek, “Halkımızı bilinçlendirmeye çalıştık, uyarılarda bulunduk. Kapısı açık olan evlere girdik ve hırsızlıkla ilgili önemli bilgiler anlattık ve kapılarını kapatmalarını söyledik” ifadelerini kullandı.

Kılınç, gece görev yapan polis ekiplerinin de gece boyu sürekli sokaklarda aynı şekilde görevlerini ifa ettiklerini kaydederek, “Gece ve gündüz ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

“Kapıları ve pencereleri kapatmamızı söylediler”

Mahalle sakinlerinden Gülden Aydın ise, “Gayet güzel bir çalışma, yaz döneminde dikkatli olmamızı, kapıları ve pencereleri kapatmamızı, duyarlı olmamızı söylediler. Gayet memnunuz. Çevremizde hırsızlık olduğunu duyuyorduk” diye konuştu.

Kübra Aydın ise, “Çok teşekkür ediyorum, uyarıyorsunuz. Allah razı olsun gelip söylediğiniz için, bizim için o kadar dolaşıyorsunuz” sözlerini kaydetti.

Bekçiler de teyakkuzda

Öte yandan, Sultanbeyli’de görev yapan bekçiler de gece saatlerinde hırsızlık olaylarına karşı teyakkuzda bekliyor. Sultanbeyli’de görev yapan 100 bekçiden bir kısmı deprem bölgesinde görevlendirildi. Diğer bekçiler gece saatlerinde mahallelerde hırsızlara karşı önlemlerini artırdı. Bekçiler, vatandaşların hırsızlık olaylarına karşı özellikle gece saatlerinde dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.