Sultanbeyli'de şehit yakınları ve gaziler için 'Şehitleri Anma' programı gerçekleşti

Sultanbeyli’de gerçekleştirilen "Şehitleri Anma" programı Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu öncülüğünde gerçekleşti. Programa birçok şehit ve gazi yakını katıldı.

Sultanbeyli’de düzenlenen "Şehitleri Anma" programına Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, siyasi parti ilçe başkanları ve birçok şehit ve gazi aileleri katıldı. İstiklal Marşı ve Kur’an ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve katılımcılardan Fikri Ay konuşma yaptı.

Gece konuşma yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "ŞEGAFED Sultanbeyli İlçe Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu program vesilesiyle Yasin Timur beyefendinin şahsında yönetimini tebrik ediyorum. Ve bu programa katılan siz değerli misafirlerimize şehit ve gazi ailelerimiz başta olmak üzere siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim şühedamızı rahmetle anarak başlayalım. Bugün aynı zamanda bize Sarıkamış’ı hatırlatıyor. Sarıkamış’ta Allahuekber dağlarında bu vatanı korumak için mücadele eden on binlerce evladımızı kaybetmiş bir milletiz. Ruhları şad olsun. Ardından vatanımıza göz dikenin karşısında dimdik duran sınır ötesinde, Kıbrıs’ta ülkemizin herhangi bir noktasında görev yaparken, 15 Temmuz’da ve en son Pençe Kilit Harekatında şehit olan kardeşlerimizi rahmet ile anıyorum. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

ŞEGAFED Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur, "Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit olan 12 şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu programı düzenlememizin sebebi 12 şehidimiz olmak üzere tüm şehitlerimizin adına bir yad etme programı hazırlamaktı. Programda emeği geçen ilçe kaymakamımıza, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e ve siyasi parti ilçe başkanlarımızla, kıymetli şehit ailelerimiz ve değerli gazilerimize teşekkür ediyorum. Öncelikle basın mensubu arkadaşlardan özür dileyerek söylüyorum. Kendini basın olarak tanıtan bazı gazeteciler şehit ailelerine bu kadar pervasızca konuşurken biz de şehit ailelerinin yanında olduğumuzu belirtmek için bu programı düzenlendik" dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan katılımcılardan Fikri Ay, "Başkanımız Yasin Timur Bey, dediler ki; şehit yakınlarımıza pervasızca konuşmalar var. Ben de diyorum ki panik ataklı olan ve şehidin babasına "Siz kim oluyorsunuz?" diyen o şehidimizin babasının nam ve esbabına cevaben iki şairimizin iki dörtlüğü ile cevap veriyorum. ’Bu vatan kimin? Bu vatan kara toprağın bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir.’ O zata cevabımız budur" şeklinde konuştu.