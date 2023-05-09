Sultanbeyli'de virajı alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Sultanbeyli’de inşaat alanına giden beton mikseri virajı alamayıp devrildi. Yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanına giden beton mikseri virajı alamayıp devrildi. Sürücü Emre Ç. ise kaza sonucu yaralandı. Olayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

İnşaat çalışanı İsmail Keleş, “Beton mikseri şu kavşaktan gelirken hızını alamadı ve devrildi. Yaralı şoför kardeşimiz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kolunda ve bacağında kırık olduğunu düşünüyorum. Geçmiş olsun” dedi.