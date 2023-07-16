Sultanbeyli'de X-Ray krizi: İş arkadaşının parmağını ısırdı

Sultanbeyli’de bir firmada çalışan güvenlik görevlisi kadın, tartıştığı iş arkadaşının parmağını ısırıp darp etti. Parmağı kırılan çalışanın hastaneye götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Sultanbeyli’de meydana geldi. İddiaya göre, bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Burcu E., aynı firmada çalıştığı meslektaşı Burcu T. ile güvenlik noktasında bulunan X-Ray cihazının yerini değiştirdiği gerekçesiyle kavga etti. İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Burcu E., meslektaşının parmağını ısırıp darp etti. İkili arasında yaşanan kavga personelin araya girmesiyle son buldu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Burcu T.’nin parmağında kırıklar oluştuğu belirlendi. Parmağı alçıya alınan Burcu T., konuya ilişkin şikayetçi oldu. Burcu T.’nin hastaneye götürüldüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

"Parmağımı ısırdı, tırnağımı koparttı"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Burcu T., “Şarjı çıkmasın diye X-Ray cihazını sağa doğru çektim. Şarjı çıkınca arama yapamıyorduk. Bunun üzerine şahıs, beni şefime şikayet etmiş. Ben de neden şikayet ettiğini sorunca bir anda üstüme saldırmaya başladı. Ben de kendimi savunmaya çalıştım ama engel olamadım. Parmağımı ısırdı, tırnağımı koparttı. 1 dakikadan fazla elimi ağzından alamadım. Çevredekiler bizi ayırmaya çalıştı. Parmağımı zor kurtardık. Beni öldürmekle tehdit etti” dedi.