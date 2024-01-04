Sultanbeyli'de yangın çıkan Kur'an kursu ile ilgili açıklama

Sultanbeyli’de bir Kur’an kursunda çıkan yangınla ilgili dernekten yapılan açıklamada, "Rüzgarın etkisiyle binamızın arka strafor kısmında ufak çaplı sirayet söz konusu olmuştur. Çatımızın uç kısmında bir hasar oluşmuş olup itfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edilip söndürülmüştür" denildi.

Halidiye İlim Yayma Kur’an Kursu ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nden yapılan açıklamada, "3 Ocak 2024 gece 01.30 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Halidiye İlim Yayma Kur’an Kursu’nda basında yer alan yangın haberleriyle alakalı söz konusu belirtilen gün ve saatte yan binanın bahçesinde bulunan barakada bir yangın meydana gelmiştir. Rüzgarın etkisiyle binamızın arka strafor kısmında ufak çaplı sirayet söz konusu olmuştur. Bu nedenle çatımızın uç kısmında bir hasar oluşmuş olup itfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edilip söndürülmüştür. Kursumuzun iç kısmında herhangi bir zarar ve olumsuz bir durum söz konusu olmamış olup içeride bulunan öğrencilerimiz can güvenliği açısından tahliye edilmiştir" denildi.