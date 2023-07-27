Sultanbeyli'den Dünya Şampiyonası maçına: 'Türk'ün gücünü göstereceğim'

Türk boksör Elif Nur Turhan, Makedonya’da düzenlenecek olan WBF Dünya Şampiyonluk Ünvan maçında dünya şampiyonluğunu elde etmek için Arjantinli rakibi ile kozlarını paylaşacak. Turnuva öncesi açıklamalarda bulunan Tuhan, “İnşallah 29 Temmuz’da Makedonya’da Türk’ün gücünü bütün dünyaya göstereceğiz” dedi.

Makedonya Tetova’da 29 Temmuz tarihinde düzenlenecek olan WBF dünya şampiyonluk unvan maçında Türk boksör Elif Nur Turhan, Arjantinli rakibi Edith Soladed Matthysse’e karşı dünya şampiyonluk kemeri için ringe çıkacak. Elif Nur, süper tüy sıklette 10 raunt dövüşecek.

Karşılaşma ile ilgili konuşan boksör Elif Nur Turhan, “Bu maç için yaklaşık 3-4 aydır hazırlanıyoruz, çok emek verdik. Bu maç için gece gündüz elimizden geldiğince hazırlandık. Rakibimiz daha önceden WBC’de ve WBF’de dünya şampiyonluğu olan birisi, tecrübeli. Şimdiye kadar hiç nakavt olmadı. Ben rakibime saygı duyuyorum ama bu maç için elimden geleni yapıp bu maçı kazanıp ülkemize WBF Dünya Şampiyonluk kemerini Allah izin verirse getireceğiz. İnşallah 29 Temmuz’da Makedonya’da Türk’ün gücünü bütün dünyaya göstereceğiz” dedi.

Turhan’ın antrenörü Ağmur Ulusal, “4 aylık yoğun çalışma sonucunda sporcumuzun üstün performansıyla maça hazırlandık. Şu ana kadar hiç mağlubiyeti yok. Yüzde 75 nakavt le maçlarını kazandı. WBF dünya şampiyonluk kemeri için dövüşecek. Hedefimiz bu kemeri Türkiye’ye getirmek” diye konuştu.

Elif Nur Turhan’ın babası Arif Turhan, “Biz Elif’i helal lokma ile yedirdik büyüttük. Allah’ın izniyle sırtı yere gelmez. Elif birkaç sene önce makineye vurunca yumruğu 900 kiloydu, şimdi vurduğunda makine error veriyor, kiloyu tartmıyor. Rakibi bence dikkat etsin. Arjantin, Arjantinli rakibini manşetten vermiş, Elif’in de maçlarını göstermiş. Süper derbi maçı olarak görüyor bunu spor camiası. Bütün dünya Türk kadınının gücünü görecek” dedi.