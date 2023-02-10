Sultanbeyli depremzedeler için tek yürek oldu

Sultanbeyli’de kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve ilçe halkı; Kahramanmaraş depremi sonrası bölgedeki ihtiyaçlara yönelik seferber oldu. İlçenin dört bir yanından toplanan yardımlar deprem bölgesine iletiliyor. Kamu kurumları ve özel kuruluşlar el ele depremzedelere destek olmak için çaba sarf ediyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı, Sultanbeyli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere kamu yardım kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve halk, depremzedeler için tek yürek oldu. Sultanbeyli’den deprem bölgesindeki enkaz kaldırma çalışmaları ve yardım için şu ana kadar gönderilen ekip, araç, ekipman ve malzemeler şöyle; 21 kişilik SAKUT ekibi, 27 iş makinesi operatörü, 473 gönüllü arama-kurtarma ekibi, 14 teknik personel, 66 şoför, 31 yardım tırı, 19 kamyon yardım malzemesi, 17 kamyonet yardım malzemesi, 5 ambulans, 6 JCB Beko Loder, 1 vinç, 3 ekskavatör, 1 SAKUT arama kurtarma aracı, 1 otobüs, 4 jeneratör, 11 ulaşım aracı.

"Depremzedeler için yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, deprem bölgesindeki depremzedeler için yardım çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Keskin, "Tüm imkanlarıyla destek veren hemşehrilerimize, Kaymakamlığımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, STK’larımıza ve çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Öte yandan Başkan Keskin, deprem bölgeleri için yardımların toplandığı Sultanbeyli Kapalı Spor Salonu’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

SAKUT, deprem bölgesinde

Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi (SAKUT), Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve çevre illerde de şiddetli şekilde hissedilen deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için bölgeye ulaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Keskin, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de yoğun şekilde hissedilen deprem yüreğimizi yaktı. Temennimiz can kaybının fazla olmaması yönünde. Devletimiz gerekli tüm tedbirleri alıyor ve çalışmaları yapıyor. Biz de Sultanbeyli Belediyesi olarak arama kurtarma ekibimizi bölgeye gönderdik. Rabbim milletimizin ve devletimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Kızılay Sultanbeyli’de yardım seferberliği

Kızılay Sultanbeyli Şubesi, depremin ilk gününden itibaren yoğun bir yardım kampanyası yürütüyor. Kızılay ekipleri, toplanan yardımların bir an önce deprem bölgesine ulaşması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kızılay Sultanbeyli Şube Başkanı Hasan Gülay, Sultanbeyli Kızılay’ın deprem bölgesine yardım götürmek için organize olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızdan gelen yardımları şubelerimizde ayrıştırıyoruz. Gönüllülerimiz çalışmalara katılıyorlar. Ayrıştırılan malzemeler Akfırat’taki ana depomuza gidiyor. Burada tekrar sınıflandırılıyor ve yardım bölgelerine ihtiyaca göre sevk ediliyor" diye konuştu.

"Kan stoklarımız maksimum seviyede"

Günay, "Bizler sıkıntı olduğunda sıkıntılara koşan bir milletiz. Şu an ulusal kan stoklarımız maksimum seviyede. Vatandaşlarımız sürekli kan merkezlerimize uğrasınlar. Yaralılarımız var, eksildikçe tekrar maksimize ediyoruz. Kan alımını durdurduk; çünkü kan çabuk bozulan bir madde. Kan veren vatandaşlarımızın sayısını dengede tutmak adına bunu yayıyoruz. Sonraki günlerde kan alımınız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bin 200 kişilik fabrikanın çalışanları bağış yaptı

Hasan Günay, Sultanbeyli’de bağış için bir şirkete gittiklerini de belirterek, şu bilgileri verdi:

"Şirketin çalışanları sürpriz yaptılar. Kendi aralarında topladıkları nakdi bağışı makbuzla bize bağışladılar. Bin 200 kişilik bir fabrikaydı. Kendilerine teşekkür ettik, yaptıklarımızı anlattık. Nakdi yardımlarımız devam ediyor. Gönderilemeyen ve bölgede nakit alınabilen malzemeler için nakit bağışları da çok önemli."

Her gün 2 bin 500 ekmek gönderiliyor

Öte yandan, Sultanbeyli’deki fırıncılar da deprem bölgesi için ekmek üretiyor. Sultanbeyli Fırıncılar Derneği, depremin ilk günü 20 bin ekmek bağışında bulundu. Ekmek fabrikası sahibi iş adamı Bekir Akay, her gün 2 bin 500 ekmeği Kaymakamlığa teslim ettiklerini söyledi. Akay, "Ülkemizin kanayan yarasına bir nebze faydalı olabilmek için Aytop’taki üretim tesisimizden Sultanbeyli Kaymakamlığı aracılığıyla deprem bölgesine her gün 2 bin 500 ekmek ulaştırıyoruz. Şartların değişkenliğine göre 10-15 gün bu bağışa devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Akay, hayırseverlerden deprem bölgesine duyarlı olmalarını da talep etti.

Sultanbeyli’den deprem bölgelerine yardım kampanyası; kamu kurumları, okullar, spor salonu ve STK’larda devam ediyor.