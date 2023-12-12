Sultanbeyli kaymakamlığı kan bağışı kampanyası başlattı

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından kan bağışı kampanya başlatıldı. Kaymakamlık önünde kutulan çadırda vatandaşlardan kan bağışı alınıyor.

Kaymakamlığın önüne kurulan Türk Kızılay çadırına gelen kaymakamlık personeli ve vatandaşlar bağış için form doldurdu. Uygun şartları taşıyanlar, görevliler tarafından sedyelere alınıp, kanlarını bağışladı.

Kampanyanın başlaması sebebiyle Kaymakam Kemal Şahin de kan verdi. Şahin, kampanyaya katılanlara teşekkür ederek, “Kaymakamlarımızın önünde özellikle kanun çalışanlarımız ve kaymakamlarımıza iş icabı gelen vatandaşlarımız ve sivil topluluğun desteğiyle kanun bağış kampanyası başlattık. Öncelikle kampanyaya katılanlara ben şimdiden teşekkür ediyorum. Kan hepimizin bildiği gibi çok önemli bir hayat kurtarıyor. Onun için sağlıklı zamanlarımıza muhakkak kan vermeliyiz ki ihtiyacımız olduğunda kendimizde kan bulalım” dedi.