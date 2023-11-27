Sultanbeyli Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Yarışmanın ödül töreni Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi. Dereceye giren ilk üç filme toplam 60 Bin TL ödül verildi. Bu sene Filistin özel seçkisi gerçekleştirilen yarışmada, Filistinli yönetmen Mohammed Almughanni ise İnsan Hakları Ödülü aldı.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, 23-26 Kasım tarihleri arasında sinemaseverleri bir kez daha Sultanbeyli’de buluşturdu. 3 gün süren festivalin ödül töreni Atlas Sineması’nda yapıldı. Ödül törenini Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, usta oyuncu Zihni Göktay, seslendirme sanatçısı ve oyuncu Hikmet Körmükçü, sinema yazarı Burçak Evren’in yanı sıra çok sayıda tiyatro oyuncusu ve sanatseverler takip etti.

‘3 filme 60 bin TL ödül’

Çeşitli sürpriz ve yeniliklerle sinemaseverleri karşılayan yarışmaya bu sene yurtiçi ve yurtdışından 515 film başvuru yaptı.Yarışmada En İyi Film Ödülü’nü Beril Tan’ın yönettiği ‘Farklı Bir Yas’ filmi kazanırken, ikinciliği ise Emre Sefer’in yönettiği ‘Babamın Öldüğü Gün’ filmi elde etti. Üçüncülüğü de Barış Kefeli ve Nükhet Taneri’nin yönettiği ‘Ben Tek Siz Hepiniz’ filmi kazandı. Dereceye giren ilk üç filme Sultanbeyli Belediyesi 60 bin TL ödül dağıttı.

Bu yıl ‘Çağrı’ ve ‘Çöl Aslanı Ömer Muhtar’ filmlerinin yönetmeni Mustafa Akkad anısına verilen Jüri Özel Ödülü’nü ise Zeynep İncetekin’in yönettiği ‘Kara Tavuk’ isimli film kazandı.En iyi kurgu ödülü ‘Birlikte Yalnız’ filminin yönetmeni Emrullah Erbay’a, en iyi görüntü yönetmeni ödülü ‘Farklı Bir Yas’ filmi yönetmeni Ece Latifoğlu’na, en iyi kadın oyuncu ödülü ‘Farklı Bir Yas’ filmi oyuncusu Ilgıt Uçum’a, en iyi erkek oyuncu ödülü ise ‘Rutubet’ filmindeki performansıyla Mücahit Koçak ‘a verildi.

Sinemanın ustalarına Onur ve Emek Ödülleri ile kısa filme destek ödülleri de törende sahiplerini buldu. Bu sene onur ödülleri, Zihni Göktay, Burçak Evren, Hikmet Körmükçü ve Bedia Ener’e verildi. Festival kapsamında Filistinli yönetmen Mohammed Almughanni’ye İnsan Hakları Ödülü takdim edildi. Destek ödülleri ise Sultanbeyli Kısa Film Atölyesine ve Ömer Sami Sevimli’ye verildi.

En iyi uluslararası film ödülünü İspanya’dan yarışmaya katılan Miguel Angel Olivares, Scrapyard filmiyle aldı. Ayrıca kısa film yarışmasında bu sene Filistin özel seçkisi gerçekleştirildi.

Ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “3. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışmamızın finalini birazdan Atlas Sinemasında gerçekleştirmiş olacağız. Bu vesileyle finalde ödül kazanan bütün finalistlerimize başarılar diliyoruz, onları tebrik ediyoruz. Sultanbeyli Belediyesi olarak alanında artık markalaşmaya doğru giden kısa film yarışmamız İnşallah önümüzdeki yıllarda da daha büyük bir şekilde yoluna devam edecektir. Bu yılki kısa film yarışmamıza diğer yıllardan farklı olarak İsrail terör devletinin barbarlığından yola çıkarak, Filistin seçkileriyle başlamıştık. Aynı zamanda Filistinli yönetmen Mohammed Almughanni aramızda. Kendisine İnsan Hakları Ödülünü takdim edeceğiz. Ayrıca yine ünlü yönetmen Mustafa Akkad’ın ölümünün 18. yıl dönümü vesilesiyle onun adının anılması için düzenlediğimiz seminerler olmuştu. 515 eserin yarışmamıza katılması bizleri mutlu etmiştir. Bu yarışmaya katılan bütün eser sahiplerine, sanatçılarımıza ve burada başarılı olan kısa filmlerimize ve onların emekçilerine, bugün bizleri yalnız bırakmayan kıymetli sanatseverlere, sineması severlere teşekkür ediyorum” dedi.

Aldığı ödülü Filistin halkına adadığını söyleyen Filistinli yönetmen Mohammed Almughanni, “Bu ödülden dolayı çok mutlu ve onurluyum. İnsan hakları konusunda bir şeyler yapmak benim insan hakları ve insanların en temel ihtiyaçları konusunda filmler yapmak benim için çok önemli. Onların hikayelerini anlatmak önemli. Bu ödül için teşekkür ediyorum ve tabiki Filistin halkına adayacağım” diye konuştu.