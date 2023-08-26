Sultanbeyli teşkilatı İstanbul için hazır

Yerel seçimler yaklaşırken AK Parti seçim çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “Sandık Esaslı Tanıtım Programına” teşkilat mensuplarının katılımı oldukça yoğundu.

Son genel seçimden de zaferle çıkan AK Parti, yerel seçimlerde de üstün bir başarı göstermek için çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilatlara her zamankinden daha çok çalışma talimatı vermesi üzerine AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı da temposunu yükseltti. “Sandık Esaslı Tanıtım Programı” düzenleyen ilçe başkanlığının programına İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, İstanbul İl Teşkilat Başkanı İsmet Öztürk, İl Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Aksu ve Nurullah Aktaş’ın yanı sıra çok sayıda teşkilat mensubu katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş, “Öncelikle AK Parti’mizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. 22 Yaşında olan AK Partimiz, coğrafyaları aşan bir sevgi seliyle milyonların gönlünde yer edinmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, girdiği her seçimde milletimizin güçlü teveccühleriyle galip çıkmıştır. AK Parti’miz; karanlık zihinlere ışık, mazlum yüreklere umuttur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüdüğümüz bu kutlu yolda, sizlerin emekleri oldukça önemli. Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi ‘Teşkilatsız başarı olmaz, teşkilat varsa zafer vardır.’ şiarından hareketle; AK Kadrolarımızın milletimizle kurduğu gönül bağıyla; Milletin partisi AK Parti’miz zaferden zafere koşmuştur. Gerek 14 Mayıs’ta gerekse 28 Mayıs’ta siz dava arkadaşlarımızın, sokak sokak dolaşarak hanelere ve gönüllere ulaşma çabanız, elbette takdire şayandır. ‘Aşk ile koşan yorulmaz’ anlayışıyla siz kardeşlerimizin azmi sayesinde hamdolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden zafere taşıdık. Aziz kardeşlerim, sıra ecdat mirası, göz bebeğimiz İstanbul’umuzda. İnşallah İstanbul’umuzu yeniden kazanacak ve hak ettiği hizmetleri yeniden kadim şehrimize hediye edeceğiz” dedi.

Programa katılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “AK Partimizin 22’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Rabbimden milletimize hizmetlerle dolu nice yıllara bizleri hep birlikte ulaştırmasını niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde teşkilatımız, her kademesiyle ortaya konulan başarıların en büyük mimarıdır. Sokak sokak, ilmek ilmek işlenen sevdamız, seçimlerde meyvesini veriyor. Sizlerin destekleriyle Sultanbeyli’miz her seçimden zaferle, rekorla çıkıyor. İnşallah bundan sonraki seçimlerde de zaferlerimizi taçlandıracak ve aziz İstanbul’u hak ettiği hizmetlere kavuşturacağız. Hep birlikte daha çok çalışacak ve yerel seçimlerden de Allah’ın izniyle zaferle çıkacağız” şeklinde konuştu.

İstanbul Milletvekili Yahya Çelik programda yaptığı konuşmada, “Her şartta İstanbul’da birinci olan teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyorum. İstanbul’da hedef olarak zaten birinciyiz. Ama çok daha yüksek oy oranıyla birinci olup İstanbul seçimlerini de inşallah alırız diyorum” dedi.