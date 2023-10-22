Sultangazi 4. Erzurum Tanıtım Günleri'ne yoğun ilgi

Sultangazi Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 4. Erzurum Tanıtım Günleri’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sultangazi Belediyesinin Uğur Mumcu Mahallesi’nde kurduğu etkinlik çadırı her hafta farklı bir memlekete ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Önceki hafta düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günleri’nin ardından bu hafta ise Erzurumlu vatandaşlar etkinlik çadırında bir araya gelerek memleketlerine olan özlemi giderip aynı zamanda yöresel ürünleri tatma fırsatı buldu.

Düzenlenen açılış programına Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İstanbul Valisi Davut Gül, önceki dönem bakanlardan İdris Güllüce, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sultangazi Kaymakamı, Mahmut Kaşıkçı ve Sultangazili vatandaşlar katıldı. Program öncesinde etkinlik çadırına gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Erzurum yöresine ait ürünlerin satışının yapıldığı çadırları tek tek gezerken, İsrail tarafından Filistin’e yönelik yapılan saldırılar nedeniyle program kapsamındaki müzik dinletileri ise kısıtlamalı olarak gerçekleştirildi. Kurdele kesim töreni ve konuşmaların öncesinde ise vatandaşlara Erzurum’un tarihi ve tanıtım filmi izletildi. Etkinlik alanında satışı gerçekleştirilen Cağ kebabı ve kadayıf dolması ise tatlısı büyük ilgi gördü.

"Güzel geçiyor, çok daha güzel geçecek inşallah"

Etkinlikte konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Kıymetli Sultangazililer hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sultangazi’de yöresel günlerimiz, memleket günlerimiz büyük bir hızla devam ediyor. Bugünde Erzurumlular ile yöresel günlerin tadını paylaşıyoruz, coşkusunu paylaşıyoruz. Çok güçlü geçiyor Malatya ile başladık Kastamonu ile devam etti bugün ise Erzurum ile inşallah güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Sonrasında Ocak 15’e kadar belki de Ocak’ın sonuna kadar yöresel günlerimiz, memleket günlerimiz dolayısı ile özlemimiz Sultangazi’de sona erecek diyoruz. Hem insanlar, hemşehrilerimiz birbirlerini burada görmüş olacaklar, muhabbetini paylaşacaklar, dostluğu paylaşacaklar, arkadaşlarını burada görmüş olacaklar. Tabii ki örf ve adetlerimizi, gelenek göreneklerimizi, yeme içmeye dair kültürümüzü de burada yaşatmaya gayret ediyoruz. Esasında güzel bir muhabbet sofrası oluşturmaya çalışıyoruz Sultangazi’de ve bu muhabbet sofrasına hem Sultangazilileri, hem de İstanbul’da bulunan bütün hemşehrilerimizi bugün Erzurum olması hasebiyle Erzurumlu hemşehrilerimizi Sultangazi’deki bu etkinlik alanına bekliyoruz. Güzel geçiyor, çok daha güzel geçecek inşallah, programlarımız olacak" dedi.