Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun: 'Öğretmenlerimize minnettarız'

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilçedeki okulları ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, okul müdürü ve öğretmenlerin gününü kutladı. Öğretmenlere hediyelerini takdim eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, öğretmenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçedeki okulları ziyaret etti. Okul Müdürleri, idarecileri ve tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, onlara hediyelerini takdim etti.

Sultangazi Cumhuriyet İlkokulunu ziyaretinde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; “Sevgiyle, sabırla, özveriyle çocuklarımıza iyi bir eğitim vermek için gayret gösteren tüm öğretmenlerimize minnettarız. Emek ve gayretle milletimize hizmet eden siz değerli öğretmenlerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek ve ödenemeyecek olan bu mesleği icra eden, bir insan yetiştirmenin dünyayı değiştirebileceğine inanan azimli öğretmenlerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Okulda öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, onlarla bol bol sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğretmenler Günü Programı

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği Öğretmenler Günü programına katıldı. İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş’ın da katıldığı program renkli görüntülere sahne oldu. Öğretmenlerin gösterileri salondaki kalabalık tarafından ilgiyle izlendi.

Seda Ziyareti

Okul gezilerinden sonra Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un durağı Sultangazi Eğitime Destek Akademisi oldu. SEDA öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, hediyelerini takdim etti.